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പകരത്തിന് പകരം; ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി യുവമോർച്ച

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കെ മുരളീധരന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 10:53 AM IST

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കൊല്ലം: ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കൊല്ലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം. അമിത് ഷായെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലം ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബിജെപിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. 'അമിത് ഷാ ഗോ ബാക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാർ എത്തിയപ്പോൾ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇതിനിടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 

കൊല്ലം: ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കൊല്ലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം. അമിത് ഷായെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലം ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബിജെപിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. 'അമിത് ഷാ ഗോ ബാക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാർ എത്തിയപ്പോൾ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇതിനിടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 

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TAGGED:

BLACK FLAG AGAINST AMIT SHAH
YOUTH CONGRESS
AMIT SHAH
K MURALEEDHARAN
BLACK FLAG AGAINST K MURALEEDHARAN

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