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ആളിക്കത്തി പ്രതിഷേധം! തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം

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തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 2:37 PM IST

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തൃശൂർ: സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സംഘർഷം തടയുന്നതിനായി പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ബിജെപി ദേശിയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ പികെ കൃഷ്‌ണദാസിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്. പഴയ പട്ടാളം റോഡിന് സമീപം പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് മാർച്ച് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേടിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ  തുടർന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്.

പൊലീസ് രണ്ടുതവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതിന്  ശേഷമാണ് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ്ണ ബിജെപി തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 

Also read:കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

തൃശൂർ: സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സംഘർഷം തടയുന്നതിനായി പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ബിജെപി ദേശിയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ പികെ കൃഷ്‌ണദാസിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്. പഴയ പട്ടാളം റോഡിന് സമീപം പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് മാർച്ച് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേടിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ  തുടർന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്.

പൊലീസ് രണ്ടുതവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതിന്  ശേഷമാണ് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറച്ചിടാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ്ണ ബിജെപി തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 

Also read:കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

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TAGGED:

BJP PROTEST THRISSUR
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