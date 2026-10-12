'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറാവുന്നതിന് മുമ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റിട്ടുണ്ട്'; ഡല്ഹിയിലെ സമരത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം
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Published : October 12, 2026 at 6:28 PM IST
പാലക്കാട്: ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി. എസ്ഐആർ തെറ്റാണെങ്കിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എംഎൽഎ ഓഫിസിൽ പോസ്റ്റർ ഓട്ടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. എസ്ഐആറിനെതിരെ 4 മാസം കൊണ്ട് 40 തവണയാണ് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും നിലപാട് മാറ്റുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബിജെപി ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരാജയം സമ്മതിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം പരാജയം സമ്മതിച്ച് വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറാവുന്നതിന്ന് മുമ്പ് 90 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റത്. തമിഴ്നാട്, ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം എസ്ഐആറിനാണോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. ഇരട്ടിപ്പും കള്ളവോട്ടുമുൾപ്പടെ ഒഴിവായത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കളാണ് ഡൽഹിയിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടിങ് മെഷിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് രാജീവ് ഗാന്ധിയും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമാണെന്നും പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി സ്മിതേഷ്, മിലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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പാലക്കാട്: ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി. എസ്ഐആർ തെറ്റാണെങ്കിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എംഎൽഎ ഓഫിസിൽ പോസ്റ്റർ ഓട്ടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. എസ്ഐആറിനെതിരെ 4 മാസം കൊണ്ട് 40 തവണയാണ് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും നിലപാട് മാറ്റുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബിജെപി ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരാജയം സമ്മതിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം പരാജയം സമ്മതിച്ച് വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറാവുന്നതിന്ന് മുമ്പ് 90 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റത്. തമിഴ്നാട്, ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം എസ്ഐആറിനാണോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. ഇരട്ടിപ്പും കള്ളവോട്ടുമുൾപ്പടെ ഒഴിവായത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കളാണ് ഡൽഹിയിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടിങ് മെഷിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് രാജീവ് ഗാന്ധിയും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമാണെന്നും പ്രശാന്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി സ്മിതേഷ്, മിലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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