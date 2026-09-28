മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി
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Published : September 28, 2026 at 6:37 PM IST
പാലക്കാട്: മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പരിപാടിക്കിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ഇടപെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് അൽപനേരം സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി.
തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രതിഷേധം സംഘടനാ തീരുമാന പ്രകാരമാണെന്നും, അതിന് മറുപടിയായി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ തിരിച്ചും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാലക്കാടും കരിക്കൊടി ഉയർന്നത്. അമിത് ഷാക്കെതിരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.
പാലക്കാട്: മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പരിപാടിക്കിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ഇടപെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് അൽപനേരം സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി.
തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രതിഷേധം സംഘടനാ തീരുമാന പ്രകാരമാണെന്നും, അതിന് മറുപടിയായി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ തിരിച്ചും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാലക്കാടും കരിക്കൊടി ഉയർന്നത്. അമിത് ഷാക്കെതിരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.