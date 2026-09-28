ETV Bharat / Videos

മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിന് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്:  മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പരിപാടിക്കിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ഇടപെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് അൽപനേരം സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. 

തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രതിഷേധം സംഘടനാ തീരുമാന പ്രകാരമാണെന്നും, അതിന് മറുപടിയായി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ തിരിച്ചും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാലക്കാടും കരിക്കൊടി ഉയർന്നത്. അമിത് ഷാക്കെതിരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.

പാലക്കാട്:  മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പരിപാടിക്കിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കോളേജ് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ഇടപെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് അൽപനേരം സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. 

തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രതിഷേധം സംഘടനാ തീരുമാന പ്രകാരമാണെന്നും, അതിന് മറുപടിയായി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ തിരിച്ചും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാലക്കാടും കരിക്കൊടി ഉയർന്നത്. അമിത് ഷാക്കെതിരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

BLACK FLAG PROTEST
MINISTER O J JANEESH
BLACK FLAG PROTEST IN PALAKKAD
BJP BLACK FLAG PROTEST
BLACK FLAG AGAINST O J JANEESH

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BLACK FLAG PROTEST YUVAMORCHA BLACK FLAG PROTEST MONS JOSEPH BLACK FLAG PROTEST IN KOTTAYAM

മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫിന് നേര കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി യുവമോർച്ച

September 28, 2026 at 5:48 PM IST
PRIYANKA GANDHI BLACK FLAG AGAINST AMIT SHAH K MURALEEDHARAN AGAINST BLACK FLAG YUVAMORCHA BLACK FLAG PRIYANKAGANDI

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ

September 27, 2026 at 1:06 PM IST
BLACK FLAG AGAINST AMIT SHAH YOUTH CONGRESS AMIT SHAH K MURALEEDHARAN

പകരത്തിന് പകരം; ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി യുവമോർച്ച

September 27, 2026 at 10:53 AM IST
THATTUKADAVU BEACH WHALE CARCASS THATTUKADAVU WHALE INCIDENT WHALE CARCASS FOUND KODUNGALOOR THRISSUR

തൃശൂര്‍ കടപ്പുറത്ത് ഭീമൻ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു; വൈറല്‍ വീഡിയോ

September 26, 2026 at 11:27 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.