പക്ഷികള് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു; ആശങ്കയില് നെടുങ്കണ്ടം നിവാസികള്, നിരീക്ഷണവുമായി വനം വകുപ്പ് - BIRDS FOUND DEAD IN IDUKKI
Published : February 17, 2026 at 2:16 PM IST
ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം പാറത്തോട്ടിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷികൾ ചത്തു വീഴുന്നു. കുമളി -മൂന്നാർ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് പാറത്തോട് ടൗണിന് സമീപമാണ് നിരവധി പക്ഷികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളില് ഏകദേശം 10 പക്ഷികളെ ചത്ത നിലയില് കണ്ടെത്തി. കാക്കകളാണ് കൂട്ടത്തില് അധികവും. മാത്രമല്ല മാടത്തയും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മേഖലയിൽ പക്ഷികൾ ചത്തു വീഴുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. രാസപദാർഥങ്ങൾ കലർന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളോ വൈദ്യുതാഘാതമോ ആവാം കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട നാട്ടുകാര് വനം വകുപ്പില് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എന്നാല് നിലവില് ചത്ത് കിടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള് ദിവസങ്ങള് പഴക്കമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവയില് വിദഗ്ധ പരിശോധന സാധ്യമല്ല. വീണ്ടും സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്താമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഇനിയും പക്ഷികളെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില് സമാന സാഹചര്യത്തില് കണ്ടെത്തിയാല് വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും സംഘം അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല മേഖലയില് വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
