കർണാടകയിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - KARNATAKA ACCIDENT

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 12:52 PM IST

1 Min Read
ബെംഗളൂരു: ബൈക്കും കാറും ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കർണാടകയിൽ 7 പേർ മരിച്ചു. ബെംഗളൂരു റൂറൽ ജില്ലയിലെ ഹൊസക്കോട്ടെ-ദാബസ്‌പേട്ട് ഹൈവേയിൽ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 13) രാവിലെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ഹൊസക്കോട്ടെ പ്രദേശത്തെ എം സത്യവാറിനടുത്താണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടം നടക്കുന്ന സമയം കാറിൽ ആറ് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ബൈക്ക് യാത്രികനും സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. കാറിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്നവർ ബെംഗളൂരു നിവാസികളാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഹൊസക്കോട്ടെ ഡിവൈഎസ്‌പി മല്ലേഷും മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. സുലിബെലെ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ ഹൊസക്കോട്ടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എക്‌സ്‌യുവി കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു കാൻ്റർ ലോറിയിൽ ചെന്നിടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ലോറി മറിഞ്ഞു വീണു. കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തകർന്നു. പൊലീസ് എത്തുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.

