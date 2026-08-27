പൂക്കളത്തില് ബിവറേജസ് കോര്പറേഷന്റെ ലോഗോ; തിരക്കിനിടയിലും ഓണം കളറാക്കി ജീവനക്കാര്
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Published : August 27, 2026 at 8:38 AM IST
വയനാട്: ഓണാഘോഷത്തിൽ വേറിട്ടൊരു പൂക്കളമൊരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടി മാനന്തവാടി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാർ. ബെവ്കോയുടെ ലോഗോയിൽ മനോഹരമായ പൂക്കളമൊരുക്കിയാണ് ഇവർ ഓണത്തെ വരവേറ്റത്. ക്രിസ്മസിന് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ബെവ്കോ ലോഗോയിലുള്ള കൂറ്റൻ നക്ഷത്രവും നേരത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് കച്ചവട തിരക്കുകളിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് വേറിട്ടൊരു പൂക്കളമൊരുക്കി ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാനന്തവാടി ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗോയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇവർ മനോഹരമായ പൂക്കളം തീർത്തത്. ലോഗോയ്ക്ക് പുറമെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്പറായ FL1 12009 മാനന്തവാടിയെന്നും കൃത്യമായി പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാർ അടക്കം 13 പേരാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ-ചാർജ് അഖിൽ, ജീവനക്കാരായ ജിജോ ജോസഫ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, രഗീഷ്, അർജുൻ, വിഷ്ണുപ്രിയ, നീതു, ഉഷ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂക്കളം നിർമിച്ചത്. മദ്യ വിൽപ്പന ശാലകളിലെ തിരക്കിനിടയിലും തങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ ഈ പൂക്കളം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്.
വയനാട്: ഓണാഘോഷത്തിൽ വേറിട്ടൊരു പൂക്കളമൊരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടി മാനന്തവാടി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാർ. ബെവ്കോയുടെ ലോഗോയിൽ മനോഹരമായ പൂക്കളമൊരുക്കിയാണ് ഇവർ ഓണത്തെ വരവേറ്റത്. ക്രിസ്മസിന് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ബെവ്കോ ലോഗോയിലുള്ള കൂറ്റൻ നക്ഷത്രവും നേരത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് കച്ചവട തിരക്കുകളിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് വേറിട്ടൊരു പൂക്കളമൊരുക്കി ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാനന്തവാടി ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗോയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇവർ മനോഹരമായ പൂക്കളം തീർത്തത്. ലോഗോയ്ക്ക് പുറമെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്പറായ FL1 12009 മാനന്തവാടിയെന്നും കൃത്യമായി പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാർ അടക്കം 13 പേരാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ-ചാർജ് അഖിൽ, ജീവനക്കാരായ ജിജോ ജോസഫ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, രഗീഷ്, അർജുൻ, വിഷ്ണുപ്രിയ, നീതു, ഉഷ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂക്കളം നിർമിച്ചത്. മദ്യ വിൽപ്പന ശാലകളിലെ തിരക്കിനിടയിലും തങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ ഈ പൂക്കളം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്.