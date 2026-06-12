തൃശ്ശൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും 20 മലമ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടി; 22 മുട്ടത്തോടുകളും കണ്ടെത്തി - BABY PYTHONS
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Published : June 12, 2026 at 2:29 PM IST
തൃശ്ശൂർ : നഗരത്തിലെ പൂങ്കുന്നത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 20 മലമ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുട്ടത്തോടുകളും പിടികൂടി. പൂങ്കുന്നം സ്വദേശി കാർത്തികിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മലമ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയത് . കാർത്തികിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും 18 പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടെണ്ണത്തെ കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനിടെ രണ്ട് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്കും പോയി.
രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മരത്തിന് കെട്ടിയ തറ പൊളിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 22 മുട്ട ത്തോടുകൾ കണ്ടെത്തി. തോടിനോട് ചേർന്ന് വീടിൻ്റെ മതിലിനടിയിൽ പാമ്പ് ഇട്ട മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് കരുതുന്നു. മുട്ടകളുടെ അത്രതന്നെ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയതോടെ ആശ്വാസത്തിലാണ് വീട്ടുകാരും അയൽവാസികളും. വനംവകുപ്പിൻ്റെയും സർപ്പ വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. തറ പൊളിച്ചാൽ കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ കിട്ടിയേക്കുമന്നും തറയിൽ മുഴുവന് പൊത്തുകളായതുകൊണ്ട് പാമ്പിന് ആ വഴി രക്ഷപ്പെടാന് പറ്റുമെന്നും കാർത്തിക് പറഞ്ഞു. തറ പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വീട് സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് വീട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.
Also read:വയനാട്ടിൽ ആനക്കലിയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 18 ജീവനുകൾ... പരിഹാരമില്ലേയെന്ന് മലയോര മേഖല
തൃശ്ശൂർ : നഗരത്തിലെ പൂങ്കുന്നത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 20 മലമ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുട്ടത്തോടുകളും പിടികൂടി. പൂങ്കുന്നം സ്വദേശി കാർത്തികിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മലമ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയത് . കാർത്തികിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും 18 പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടെണ്ണത്തെ കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനിടെ രണ്ട് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്കും പോയി.
രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മരത്തിന് കെട്ടിയ തറ പൊളിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 22 മുട്ട ത്തോടുകൾ കണ്ടെത്തി. തോടിനോട് ചേർന്ന് വീടിൻ്റെ മതിലിനടിയിൽ പാമ്പ് ഇട്ട മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് കരുതുന്നു. മുട്ടകളുടെ അത്രതന്നെ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയതോടെ ആശ്വാസത്തിലാണ് വീട്ടുകാരും അയൽവാസികളും. വനംവകുപ്പിൻ്റെയും സർപ്പ വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. തറ പൊളിച്ചാൽ കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ കിട്ടിയേക്കുമന്നും തറയിൽ മുഴുവന് പൊത്തുകളായതുകൊണ്ട് പാമ്പിന് ആ വഴി രക്ഷപ്പെടാന് പറ്റുമെന്നും കാർത്തിക് പറഞ്ഞു. തറ പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വീട് സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് വീട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.
Also read:വയനാട്ടിൽ ആനക്കലിയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 18 ജീവനുകൾ... പരിഹാരമില്ലേയെന്ന് മലയോര മേഖല