ബസ് കണ്ടക്ടർക്ക് നേരെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആക്രമണം; കാസർകോട് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക്
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Published : November 12, 2026 at 2:04 PM IST
കാസർകോട്: തളങ്കരയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ബസ് കണ്ടക്ടറെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാസർകോട്- തളങ്കര റോഡിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കല്ലക്കട്ട സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാലിഹി(36)നെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ഇന്ന് രാവിലെ 8.45 ഓടെ തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയപ്പോഴാണ് റാഹി ഡീലക്സ് ബസിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് കൈക്ക് കുത്തുകയും തല്ലുകയും ചെയ്തതായി സാലിഹ് പരാതിപ്പെട്ടു. ആളെയെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ബസ് നിർത്തിവച്ചതോടെ വിദ്യാർഥികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരടക്കമുള്ളവർ ദുരിതത്തിലായി.
ബസ് നിർത്തി ആളെടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് ബസ് ഡ്രൈവർ അമീർ പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ടറെ പിടിച്ച് തല്ലുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ആക്രമിച്ചത്. കണ്ടക്ടറുടെ കയ്യിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ട്. തലയ്ക്ക് സക്രൂഡ്രൈവറുകൊണ്ട് കുത്തി. ഇതിന് മുൻപ് ബസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് തകർത്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിരന്തരം പ്രശ്നമാണ്. കണ്ടക്ടറെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണെന്നും അമീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാസർകോട്: തളങ്കരയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ബസ് കണ്ടക്ടറെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാസർകോട്- തളങ്കര റോഡിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കല്ലക്കട്ട സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാലിഹി(36)നെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ഇന്ന് രാവിലെ 8.45 ഓടെ തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയപ്പോഴാണ് റാഹി ഡീലക്സ് ബസിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് കൈക്ക് കുത്തുകയും തല്ലുകയും ചെയ്തതായി സാലിഹ് പരാതിപ്പെട്ടു. ആളെയെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ബസ് നിർത്തിവച്ചതോടെ വിദ്യാർഥികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരടക്കമുള്ളവർ ദുരിതത്തിലായി.
ബസ് നിർത്തി ആളെടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് ബസ് ഡ്രൈവർ അമീർ പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ടറെ പിടിച്ച് തല്ലുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ആക്രമിച്ചത്. കണ്ടക്ടറുടെ കയ്യിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ട്. തലയ്ക്ക് സക്രൂഡ്രൈവറുകൊണ്ട് കുത്തി. ഇതിന് മുൻപ് ബസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് തകർത്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിരന്തരം പ്രശ്നമാണ്. കണ്ടക്ടറെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണെന്നും അമീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.