നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു; ഡ്രൈവര് മരിച്ചു: VIDEO - AUTO ACCIDENT DEATH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 1:30 PM IST
തൃശൂർ: പൊന്നൂക്കരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവര് മരിച്ചു. പൊന്നൂക്കര സ്വദേശിയായ വിജീഷാണ് (34) മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം. പുത്തൂർ ചോച്ചേരിക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നും പൊന്നൂക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ എതിരെയെത്തിയ കാറില് ഇടിക്കാതിരിക്കാന് വെട്ടിച്ചപ്പോള് മറിയുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ടതോടെ ഓടി കൂടിയ നാട്ടുകാര് ചേര്ന്ന് ഓട്ടോ നിവര്ത്തി. ഇതോടെ ഓട്ടോ റോഡിന്റെ മറുവശത്തെ കടയിലേക്കും പാഞ്ഞ് കയറി. ഇതിനിടെ റോഡരികിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ വീജിഷിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ തൃശൂര് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ചികിത്സക്കിടെ വിജീഷ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ കോഴിക്കോടും സമാന രീതിയില് ഒരു അപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അരയിടത്ത് പാലം മേല്പ്പാലത്തില് വച്ച് കാര് ബൈക്കുകളിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് ബൈക്കില് സഞ്ചരിച്ച 19കാരന് ഫ്ലൈഓവറില് നിന്നും താഴേക്ക് തെറിച്ച് വീണു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവ് ചികിത്സക്കിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
തൃശൂർ: പൊന്നൂക്കരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവര് മരിച്ചു. പൊന്നൂക്കര സ്വദേശിയായ വിജീഷാണ് (34) മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം. പുത്തൂർ ചോച്ചേരിക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നും പൊന്നൂക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ എതിരെയെത്തിയ കാറില് ഇടിക്കാതിരിക്കാന് വെട്ടിച്ചപ്പോള് മറിയുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ടതോടെ ഓടി കൂടിയ നാട്ടുകാര് ചേര്ന്ന് ഓട്ടോ നിവര്ത്തി. ഇതോടെ ഓട്ടോ റോഡിന്റെ മറുവശത്തെ കടയിലേക്കും പാഞ്ഞ് കയറി. ഇതിനിടെ റോഡരികിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ വീജിഷിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ തൃശൂര് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ചികിത്സക്കിടെ വിജീഷ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ കോഴിക്കോടും സമാന രീതിയില് ഒരു അപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അരയിടത്ത് പാലം മേല്പ്പാലത്തില് വച്ച് കാര് ബൈക്കുകളിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് ബൈക്കില് സഞ്ചരിച്ച 19കാരന് ഫ്ലൈഓവറില് നിന്നും താഴേക്ക് തെറിച്ച് വീണു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവ് ചികിത്സക്കിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.