അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം കടന്നു; ചെന്നൈയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം
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Published : October 28, 2026 at 2:01 PM IST
ചെന്നൈ: അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ, ഇന്നലെ രാത്രി ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂരിലെ ഭാരതിയാർ നഗർ പ്രദേശത്ത് റോഡിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കടൽ വെള്ളം കയറി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനട ജില്ലയിലെ യാനം പ്രദേശത്തിന് സമീപം ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം കടന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ് തീരം കടന്നപ്പോൾ, മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂർ, പട്ടിനപാക്കം പ്രദേശങ്ങളിലെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായത്.
പ്രത്യേകിച്ച്, വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂരിലെ ഭാരതിയാർ നഗർ പ്രദേശത്ത് കടൽ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു. കടൽ വെള്ളം പാറകളിൽ ഇടിച്ചും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചും വീണു. തിരമാലകളുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിൽ കടൽ വെള്ളം അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനാൽ ഭയത്തോടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന വാഹന യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു.
അതുപോലെ, അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി പട്ടിനപാക്കം പ്രദേശത്തും കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായി. പതിവിലും വലിയ തിരമാലകൾ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കടൽക്ഷോഭം വർധിച്ചതിനാൽ, പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ബോട്ടുകൾ കടലിലിറക്കാതെ തീരത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also read:ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ! കൊല്ലത്ത് തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി: അന്വേഷണം
ചെന്നൈ: അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ, ഇന്നലെ രാത്രി ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂരിലെ ഭാരതിയാർ നഗർ പ്രദേശത്ത് റോഡിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കടൽ വെള്ളം കയറി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനട ജില്ലയിലെ യാനം പ്രദേശത്തിന് സമീപം ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം കടന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ് തീരം കടന്നപ്പോൾ, മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂർ, പട്ടിനപാക്കം പ്രദേശങ്ങളിലെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായത്.
പ്രത്യേകിച്ച്, വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ എണ്ണൂരിലെ ഭാരതിയാർ നഗർ പ്രദേശത്ത് കടൽ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു. കടൽ വെള്ളം പാറകളിൽ ഇടിച്ചും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചും വീണു. തിരമാലകളുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിൽ കടൽ വെള്ളം അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനാൽ ഭയത്തോടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന വാഹന യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു.
അതുപോലെ, അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി പട്ടിനപാക്കം പ്രദേശത്തും കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായി. പതിവിലും വലിയ തിരമാലകൾ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കടൽക്ഷോഭം വർധിച്ചതിനാൽ, പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ബോട്ടുകൾ കടലിലിറക്കാതെ തീരത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also read:ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ! കൊല്ലത്ത് തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി: അന്വേഷണം