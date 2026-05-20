ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സെൻ്ററിലെ സത്സംഗം; ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മുഖ്യാതിഥി - GURUDEV SRI SRI RAVI SHANKA
Published : May 20, 2026 at 7:16 PM IST
ബെംഗളൂരു: ആത്മീയാചാര്യൻ ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി സ്ഥാപിച്ച ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൻ്റെ 45-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബെംഗളൂരു ഉദയപുരയിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിൽ വച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സത്സംഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടി. മാനവികതയുടെ പ്രവാചകനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി, സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗോള അംബാസഡറായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു നല്ല നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമൂഹിക സേവന പദ്ധതികളിലൂടെയും വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ലാഭരഹിത, വിദ്യാഭ്യാസ, മാനുഷിക സംഘടനയായി ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി തുടക്കം കുറിച്ച ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 182 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, സംഗീതം, ധ്യാനം, ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ആശ്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് അപെക്സ് & എസ്ടിസി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
