'യുഡിഎഫിന് അനുകൂല കൊടുങ്കാറ്റ്, വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അവ്യക്തത'': ആന്‍റോ ആന്‍റണി - ANTO ANTONY MP BYTE

ആൻ്റോ ആൻ്റണി മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 10:29 AM IST

പത്തനംതിട്ട: കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപി. ആറന്മുളയിൽ വീണാ ജോര്‍ജ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടിങ് മെഷീനുകളില്‍ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഫോട്ടോ വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ പരാതിയുണ്ടെന്ന് ആൻ്റോ ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ ചിത്രത്തിന് മാത്രമെ വ്യക്തതയുള്ളായിരുന്നുവെന്നും ബാക്കി സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മങ്ങിയതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ടർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടിങ് മെഷിനില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി യുഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മെഷീനില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വീണാ ജോർജിൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മാത്രമേ വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മങ്ങിയ നിലയിലാണെന്നുമായിരുന്നു യുഡിഫ് ആരോപിച്ചത്. മല്ലപ്പുഴശേരിയിലെ ബൂത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ ആരോപണം ഉയർന്നത്. സംഭവത്തില്‍ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്‌ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്‌ണന് പരാതി നല്‍കി. പരാതി ഉടൻ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ അറിയിച്ചു. 

