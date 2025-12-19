ETV Bharat / Videos

കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പെരുമ്പാമ്പിന് പരിക്കേറ്റു; രക്ഷകരായി അനിമൽ റെസ്‌ക്യൂ വളണ്ടിയർമാർ - ANIMAL RESCUE TEAM SAVE A PYTHON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 8:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർമാർ. അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ സുരേഷ് പുളിയക്കോടും സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടിയത്. അരീക്കോട് മാതക്കോടാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് പാമ്പിനെ കുഴിമണ്ണ വെറ്ററിനറി ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. വെറ്ററിനറി സർജൻ ജാസിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് വെറ്ററിനറി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പെരുമ്പാമ്പ് പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ച് വരികയാണ്. കാടുകളെല്ലാം വെട്ടി തെളിക്കുമ്പോൾ വന്യജീവികളും ഇഴജന്തുകളും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വർധിച്ചു വരുന്ന പാമ്പുകളുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെയാണ്. ഈ സമയത്ത് പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പതിവാണ്. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തവണ 30 മുതൽ 60 ഓളം മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട്. കാട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ.

മലപ്പുറം: കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർമാർ. അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ സുരേഷ് പുളിയക്കോടും സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടിയത്. അരീക്കോട് മാതക്കോടാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് പാമ്പിനെ കുഴിമണ്ണ വെറ്ററിനറി ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. വെറ്ററിനറി സർജൻ ജാസിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് വെറ്ററിനറി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പെരുമ്പാമ്പ് പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ച് വരികയാണ്. കാടുകളെല്ലാം വെട്ടി തെളിക്കുമ്പോൾ വന്യജീവികളും ഇഴജന്തുകളും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വർധിച്ചു വരുന്ന പാമ്പുകളുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെയാണ്. ഈ സമയത്ത് പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പതിവാണ്. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തവണ 30 മുതൽ 60 ഓളം മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട്. കാട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAVE A INJURED PYTHON IN MALAPPURAM
MALAPPURAM AREEKODE
ANIMAL RESCUE TEAM
SNAKE
ANIMAL RESCUE TEAM SAVE A PYTHON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

PATHANAMTHITTA UDF VICTORY CPIM ACTIVIST SHAVES OFF MOUSTACHE LOCAL BODAY ELECTION 2025 LOCAL BODAY ELECTION BET

'യുഡിഎഫ് ജയിച്ചാല്‍ മീശവടിയ്‌ക്കും'; വാക്കുപാലിച്ച് ഇടതു പ്രവർത്തകൻ, പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ യുഡിഎഫിന്

December 13, 2025 at 3:08 PM IST
CHRISTMAS PAPPA RALLY IN KOTTAYAM BUON NATALE SEASON FIVE CHRISTMAS CHRISTMAS CELEBRATIONS

പാട്ടും മേളവുമായി ക്രിസ്‌മസ് പാപ്പമാർ; കോട്ടയത്ത് ബോൺ നത്താലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആയിരങ്ങൾ

December 12, 2025 at 3:44 PM IST
Women cricketer Sajana Sajeevan Sajana Sajeevan local body election Mananthavady Govt UP School

സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ; എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താരം

December 11, 2025 at 11:05 AM IST
തെരുവുനായ ശല്യം CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG ​​ATTACK STRAY DOG ​​ATTACK DOG ATTACK MALAPPURAM

മലപ്പുറത്ത് നാല് വയസുകാരിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് നായ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി

December 7, 2025 at 5:15 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.