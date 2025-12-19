കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പെരുമ്പാമ്പിന് പരിക്കേറ്റു; രക്ഷകരായി അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർമാർ - ANIMAL RESCUE TEAM SAVE A PYTHON
Published : December 19, 2025 at 8:20 PM IST
മലപ്പുറം: കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർമാർ. അനിമൽ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ സുരേഷ് പുളിയക്കോടും സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റ പെരുമ്പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടിയത്. അരീക്കോട് മാതക്കോടാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് പാമ്പിനെ കുഴിമണ്ണ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. വെറ്ററിനറി സർജൻ ജാസിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് വെറ്ററിനറി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പെരുമ്പാമ്പ് പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ ഇല്ല്യൻ അബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ച് വരികയാണ്. കാടുകളെല്ലാം വെട്ടി തെളിക്കുമ്പോൾ വന്യജീവികളും ഇഴജന്തുകളും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വർധിച്ചു വരുന്ന പാമ്പുകളുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെയാണ്. ഈ സമയത്ത് പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പതിവാണ്. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തവണ 30 മുതൽ 60 ഓളം മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട്. കാട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ.
