ETV Bharat / Videos

രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ചു; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക് - ACCIDENT NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം. പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത്. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടേമുക്കാൽ ഓടുകൂടിയായിരുന്നു അപകടം.  ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്ത് നിന്നും പെരുന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിലാണ് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന പിക്കപ്പ് ഇടിച്ചത്. 

അപകട സമയത്ത് റോഡിൽ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്‌തിട്ടും പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് ഡ്രൈവറെയും രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. 

അതേസമയം പാലക്കാട്, കുളപ്പുള്ളി പാതയിൽ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ അധികം മോശമാണ്. നിറയെ കുഴികളാണ്. ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപ് പല കുഴികളും അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴവെള്ളം കെട്ടിനിന്നതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കുഴികൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ പെട്ടന്നുണ്ടായ കുഴികൾ വാഹനയാത്രകാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടന്ന് കുഴികൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

പാലക്കാട്: രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം. പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത്. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടേമുക്കാൽ ഓടുകൂടിയായിരുന്നു അപകടം.  ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്ത് നിന്നും പെരുന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിലാണ് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന പിക്കപ്പ് ഇടിച്ചത്. 

അപകട സമയത്ത് റോഡിൽ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്‌തിട്ടും പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് ഡ്രൈവറെയും രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. 

അതേസമയം പാലക്കാട്, കുളപ്പുള്ളി പാതയിൽ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ അധികം മോശമാണ്. നിറയെ കുഴികളാണ്. ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപ് പല കുഴികളും അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴവെള്ളം കെട്ടിനിന്നതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കുഴികൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ പെട്ടന്നുണ്ടായ കുഴികൾ വാഹനയാത്രകാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടന്ന് കുഴികൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT IN PALAKKAD
AMBULANCE HIT BY PICKUP VEHICLE
PALAKKAD VEHICLE ACCIDENT
ACCIDENT NEWS
AMBULANCE HIT BY PICKUP IN PALAKKAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

RAJEEV CHANDRASEKHAR BJP CONGRESS BJP BLACK MONEY ALLEGATIONS

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പ്രതീകാത്മക പണച്ചാക്കും; വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

July 23, 2026 at 8:35 PM IST
shornur railway station old man threatened by stranger palakkad old man attacked old man attacked by stranger

"മൊബൈൽ പാസ് വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടും"; വയോധികന് അജ്ഞാതൻ്റെ ഭീഷണി, VIDEO

July 23, 2026 at 2:18 PM IST
ELEPHANT ATTACK ATHIRAPPILLY കാട്ടാന ശല്യം ATHIRAPPILLY ELEPHANT ATTACK WILD ELEPHANT ISSUES ATHIRAPPILLY

അതിരപ്പിള്ളിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം; അംഗനവാടിക്ക് മുകളിലേക്ക് എണ്ണപ്പന മറിച്ചിട്ടു, വീഡിയോ

July 23, 2026 at 8:29 AM IST
CLASHES IN CONGRESS MARCH CONGRESS MARCH IN SHORNUR CJP CHALO SANSAD DELHI PROTEST

സിജെപി ചലോ സന്‍സദ്‌; ഷൊര്‍ണൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം, മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

July 22, 2026 at 4:06 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.