രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ചു; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക് - ACCIDENT NEWS
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Published : July 24, 2026 at 8:55 PM IST
പാലക്കാട്: രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം. പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത്. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടേമുക്കാൽ ഓടുകൂടിയായിരുന്നു അപകടം. ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്ത് നിന്നും പെരുന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിലാണ് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന പിക്കപ്പ് ഇടിച്ചത്.
അപകട സമയത്ത് റോഡിൽ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് ഡ്രൈവറെയും രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
അതേസമയം പാലക്കാട്, കുളപ്പുള്ളി പാതയിൽ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ അധികം മോശമാണ്. നിറയെ കുഴികളാണ്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പല കുഴികളും അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴവെള്ളം കെട്ടിനിന്നതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കുഴികൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ പെട്ടന്നുണ്ടായ കുഴികൾ വാഹനയാത്രകാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടന്ന് കുഴികൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
പാലക്കാട്: രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം. പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത്. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടേമുക്കാൽ ഓടുകൂടിയായിരുന്നു അപകടം. ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്ത് നിന്നും പെരുന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസിലാണ് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന പിക്കപ്പ് ഇടിച്ചത്.
അപകട സമയത്ത് റോഡിൽ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് ഡ്രൈവറെയും രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
അതേസമയം പാലക്കാട്, കുളപ്പുള്ളി പാതയിൽ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ അധികം മോശമാണ്. നിറയെ കുഴികളാണ്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പല കുഴികളും അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴവെള്ളം കെട്ടിനിന്നതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കുഴികൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ പെട്ടന്നുണ്ടായ കുഴികൾ വാഹനയാത്രകാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടന്ന് കുഴികൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.