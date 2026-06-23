ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി ആംബുലന്സ്; കാല്നട യാത്രക്കാരന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി, VIDEO - AMBULANCE ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 23, 2026 at 2:24 PM IST
പാലക്കാട്: ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ആംബുലൻസ് അപകടം. ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. അപകടത്തിൽ നിന്നും കാൽനടയാത്രക്കാരന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് അപകടം. രോഗിയെ കയറ്റാനായി പട്ടാമ്പി ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ആംബുലന്സ് യൂടേണ് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. യൂടേണില് ഉണ്ടായിരുന്നു കാറില് ഇടിക്കാതിരിക്കാന് വെട്ടിച്ചപ്പോള് ആംബുലന്സ് റോഡരികിലെ ഡിവൈഡറില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ ആംബുലന്സിന് മുന്നില്പ്പെട്ട കാല്നട യാത്രക്കാരന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപകടത്തില് ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ മാങ്ങോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് കോഴിക്കോടും വാഹനാപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പന്തീർപ്പാടത്ത് ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന മിനി വാനിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം. 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുന്ദമംഗലം വരട്ട്യാക്കിലുള്ള അരവിന്ദ വിദ്യാനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 12 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
പാലക്കാട്: ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ആംബുലൻസ് അപകടം. ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. അപകടത്തിൽ നിന്നും കാൽനടയാത്രക്കാരന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് അപകടം. രോഗിയെ കയറ്റാനായി പട്ടാമ്പി ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ആംബുലന്സ് യൂടേണ് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. യൂടേണില് ഉണ്ടായിരുന്നു കാറില് ഇടിക്കാതിരിക്കാന് വെട്ടിച്ചപ്പോള് ആംബുലന്സ് റോഡരികിലെ ഡിവൈഡറില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ ആംബുലന്സിന് മുന്നില്പ്പെട്ട കാല്നട യാത്രക്കാരന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപകടത്തില് ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ മാങ്ങോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് കോഴിക്കോടും വാഹനാപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പന്തീർപ്പാടത്ത് ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന മിനി വാനിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം. 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുന്ദമംഗലം വരട്ട്യാക്കിലുള്ള അരവിന്ദ വിദ്യാനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 12 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.