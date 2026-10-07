ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളുടെ സ്വർണമാല മോഷ്ടിച്ച പ്രതി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിൽ
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Published : October 7, 2026 at 8:37 PM IST
ആലപ്പുഴ: റോഡപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വർണ്ണമാല മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ പൊലീസ് അതിവേഗം പിടികൂടി. അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്. പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡ് ചൂളപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ അഷ്കർ (30) ആണ് പിടിയിലായത്. പരിക്കേറ്റയാൾക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായി നടിച്ചു കൂടെക്കൂടിയാണ് പ്രതി ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി പരിസരത്തുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമാലയാണ് പ്രതി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പ്രതി അഷ്കറും കയറിപ്പറ്റുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പരിക്കേറ്റയാളെ സഹായിക്കാനാണ് കൂടെ പോകുന്നതെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ ഓട്ടോയിൽ കയറിയത്. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞ തക്കം നോക്കി, പരിക്കേറ്റയാളുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന സ്വർണ്ണമാല അതിവിദഗ്ദ്ധമായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം അവിടെനിന്നും തന്ത്രപരമായി പ്രതി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയുംസാഹസികമായി കുറവൻതോട് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷ്ണുകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ആലപ്പുഴ: റോഡപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വർണ്ണമാല മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ പൊലീസ് അതിവേഗം പിടികൂടി. അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്. പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡ് ചൂളപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ അഷ്കർ (30) ആണ് പിടിയിലായത്. പരിക്കേറ്റയാൾക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായി നടിച്ചു കൂടെക്കൂടിയാണ് പ്രതി ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി പരിസരത്തുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമാലയാണ് പ്രതി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പ്രതി അഷ്കറും കയറിപ്പറ്റുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പരിക്കേറ്റയാളെ സഹായിക്കാനാണ് കൂടെ പോകുന്നതെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ ഓട്ടോയിൽ കയറിയത്. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞ തക്കം നോക്കി, പരിക്കേറ്റയാളുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന സ്വർണ്ണമാല അതിവിദഗ്ദ്ധമായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം അവിടെനിന്നും തന്ത്രപരമായി പ്രതി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയുംസാഹസികമായി കുറവൻതോട് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷ്ണുകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.