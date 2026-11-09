ആലപ്പുഴയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ വണ്ടിൻ്റെ ആക്രമണം; ഏഴുപേർക്ക് പരിക്ക്
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Published : November 9, 2026 at 2:02 PM IST
ആലപ്പുഴ: തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്തുക്കൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വണ്ടിൻ്റെ ആക്രമണം. ഏഴുപേർക്ക് കുത്തേറ്റു. ഗിരിജ, പുഷ്പി, ബീന, മഞ്ജു, സാവിത്രി, ബിൻസി, ലില്ലി എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ഏഴുപേരെയും ചേർത്തല താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഗരസഭയിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ അധികം ആളനക്കമില്ലാത്ത കാടുപിടിച്ച വഴി തെളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ കാട് വെട്ടി തെളിക്കുന്നതിനായി 10, 12 തൊഴിലാളികളാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൂറ്റൻ കറുപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള വണ്ടുകൾ ഇളകിവന്ന് തൊഴിലാളികളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ചില തൊഴിലാളികൾ ഭയന്നോടുന്നത് കണ്ടതോടെ മറ്റുള്ളവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും വണ്ടുകൾ തൊഴിലാളികളെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ലീഡർ ലില്ലി പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ മുറിവുകളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മറ്റും പുരട്ടിയാണ് പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകിയത്. കുത്തേറ്റ ചിലർക്ക് തളർച്ചയും ശക്തമായ തലവേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കടുത്തതാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.
ആലപ്പുഴ: തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്തുക്കൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വണ്ടിൻ്റെ ആക്രമണം. ഏഴുപേർക്ക് കുത്തേറ്റു. ഗിരിജ, പുഷ്പി, ബീന, മഞ്ജു, സാവിത്രി, ബിൻസി, ലില്ലി എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ഏഴുപേരെയും ചേർത്തല താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഗരസഭയിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ അധികം ആളനക്കമില്ലാത്ത കാടുപിടിച്ച വഴി തെളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ കാട് വെട്ടി തെളിക്കുന്നതിനായി 10, 12 തൊഴിലാളികളാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൂറ്റൻ കറുപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള വണ്ടുകൾ ഇളകിവന്ന് തൊഴിലാളികളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ചില തൊഴിലാളികൾ ഭയന്നോടുന്നത് കണ്ടതോടെ മറ്റുള്ളവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും വണ്ടുകൾ തൊഴിലാളികളെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ലീഡർ ലില്ലി പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ മുറിവുകളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മറ്റും പുരട്ടിയാണ് പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകിയത്. കുത്തേറ്റ ചിലർക്ക് തളർച്ചയും ശക്തമായ തലവേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കടുത്തതാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.