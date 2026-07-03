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കെഎസ്‌ആര്‍ടിസിയുടെ മരണപ്പാച്ചില്‍; വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി, ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്ക് - AKKIKAVU KSRTC ACCIDENT

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അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 3:05 PM IST

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തൃശൂർ: അക്കിക്കാവ് കമ്പിപാലത്തിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. എതിര്‍ ദിശയിലെത്തിയ ബൈക്കിലും റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലുമാണ് ബസ്‌ ഇടിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ബൈക്ക് യാത്രികന് നിസാര പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു. രാവിലെ റോഡില്‍ തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് വരുന്നത് കണ്ട ബൈക്ക്  യാത്രികന്‍ റോഡില്‍ നിന്നും മാറിയതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ബസ്‌ ഇടിച്ച ബൈക്ക് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ബൈക്ക് ബസിനും ലോറിക്കും ഇടയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി.  തുടര്‍ന്ന് കുന്നംകുളം പൊലീസും ഹൈവേ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി അപകടമുണ്ടായ വാഹനങ്ങള്‍ റോഡില്‍ നിന്നും മാറ്റി. ഇതോടെയാണ് ഗതാഗത തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്. അക്കിക്കാവ് കമ്പിപാലം മേഖലയിൽ മഴക്കാലത്ത് വാഹനാപകടങ്ങള്‍ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. അമിത വേഗതയും റോഡിലെ വഴുക്കലുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 

തൃശൂർ: അക്കിക്കാവ് കമ്പിപാലത്തിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. എതിര്‍ ദിശയിലെത്തിയ ബൈക്കിലും റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലുമാണ് ബസ്‌ ഇടിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ബൈക്ക് യാത്രികന് നിസാര പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു. രാവിലെ റോഡില്‍ തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് വരുന്നത് കണ്ട ബൈക്ക്  യാത്രികന്‍ റോഡില്‍ നിന്നും മാറിയതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ബസ്‌ ഇടിച്ച ബൈക്ക് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ബൈക്ക് ബസിനും ലോറിക്കും ഇടയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയില്‍ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി.  തുടര്‍ന്ന് കുന്നംകുളം പൊലീസും ഹൈവേ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി അപകടമുണ്ടായ വാഹനങ്ങള്‍ റോഡില്‍ നിന്നും മാറ്റി. ഇതോടെയാണ് ഗതാഗത തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്. അക്കിക്കാവ് കമ്പിപാലം മേഖലയിൽ മഴക്കാലത്ത് വാഹനാപകടങ്ങള്‍ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. അമിത വേഗതയും റോഡിലെ വഴുക്കലുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 

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TAGGED:

KERALA ROAD ACCIDENT
KAMBIPALOM ROAD MISHAP
KUNNAMKULAM KSRTC ACCIDENT
AKKIKAVU BUS ACCIDENT
AKKIKAVU KSRTC ACCIDENT

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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