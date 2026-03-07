ETV Bharat / Videos

'കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്', വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി, VIDEO - ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മമ്മൂട്ടി ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 7, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

യനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയ ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് താരം ടൗൺഷിപ്പിലെത്തിയത്.  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയ വീടും താരം സന്ദർശിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്. 

'ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് നിരാശ്രയരായ, ആപത്ത് സംഭവിച്ച ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്‌ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിവിടം. ഇത് ജനങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസാണ് ഈ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യല്‍ ക്യാപ്പിറ്റല്‍, സാമൂഹിക മൂലധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്', എന്ന് വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇവിടെയെത്തിയ താരം നാട്ടുകാരും വിദ്യാർഥികളുമായി സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടൗണ്‍ഷിപ്പെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടന്നതെന്നും, ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുനൽകിയ പണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. “ഇത് നമ്മൾ നൽകിയതാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. മറ്റെവിടെയും ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാണാനാവില്ല,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയ ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് താരം ടൗൺഷിപ്പിലെത്തിയത്.  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയ വീടും താരം സന്ദർശിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്. 

'ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് നിരാശ്രയരായ, ആപത്ത് സംഭവിച്ച ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്‌ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിവിടം. ഇത് ജനങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസാണ് ഈ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യല്‍ ക്യാപ്പിറ്റല്‍, സാമൂഹിക മൂലധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്', എന്ന് വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇവിടെയെത്തിയ താരം നാട്ടുകാരും വിദ്യാർഥികളുമായി സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടൗണ്‍ഷിപ്പെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടന്നതെന്നും, ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുനൽകിയ പണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. “ഇത് നമ്മൾ നൽകിയതാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. മറ്റെവിടെയും ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാണാനാവില്ല,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

For All Latest Updates

TAGGED:

മമ്മൂട്ടി ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചു
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനം
മമ്മൂട്ടി വയനാട്ടിൽ
മമ്മൂട്ടി വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ
ടൗണ്‍ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

കാട്ടാന ഭീഷണി വന്യജീവി ആക്രമണം വള്ളുവാടി WILD ANIMAL WAYANAD

''യുവകർഷകനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന അതേ ആന തന്നെ''... വള്ളുവാടിയിൽ ഭീതി വിതച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാട്ടാന

March 6, 2026 at 5:32 PM IST
ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ആർ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി യുഎസ് നാവികസേന മിസൈലുകൾ

അയവില്ലാതെ സംഘർഷം; ഓപ്പറേഷൻ 'എപ്പിക് ഫ്യൂറി', ടോമാഹോക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ച് യുഎസ്

March 5, 2026 at 3:04 PM IST
ഇറാനിൽ ആക്രമണം ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രലേയും ഇറാനിൽ സംഘർഷം നാലാം ദിനം ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം

നാലാം ദിനവും പശ്ചിമേഷ്യ സംഘര്‍ഷഭരിതം; ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേല്‍, തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

March 4, 2026 at 4:21 PM IST
SURESH GOPI കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം IRAN AND ISRAEL

'പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, വേണ്ടതെല്ലാം കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്': സുരേഷ്‌ ഗോപി

March 4, 2026 at 11:35 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.