'കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്', വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി, VIDEO - ടൗണ്ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 7, 2026 at 3:11 PM IST
വയനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിതര്ക്കായി സര്ക്കാര് ഒരുക്കിയ ടൗണ്ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് താരം ടൗൺഷിപ്പിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയ വീടും താരം സന്ദർശിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്.
'ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്പ്പിടം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും ചേര്ന്ന് നിരാശ്രയരായ, ആപത്ത് സംഭവിച്ച ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിവിടം. ഇത് ജനങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസാണ് ഈ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യല് ക്യാപ്പിറ്റല്, സാമൂഹിക മൂലധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്', എന്ന് വീടുകള് സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇവിടെയെത്തിയ താരം നാട്ടുകാരും വിദ്യാർഥികളുമായി സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും ചേര്ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടൗണ്ഷിപ്പെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടന്നതെന്നും, ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുനൽകിയ പണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. “ഇത് നമ്മൾ നൽകിയതാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. മറ്റെവിടെയും ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാണാനാവില്ല,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വയനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിതര്ക്കായി സര്ക്കാര് ഒരുക്കിയ ടൗണ്ഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് താരം ടൗൺഷിപ്പിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയ വീടും താരം സന്ദർശിച്ചു. വയനാട്ടിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്.
'ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്പ്പിടം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും ചേര്ന്ന് നിരാശ്രയരായ, ആപത്ത് സംഭവിച്ച ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിവിടം. ഇത് ജനങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസാണ് ഈ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യല് ക്യാപ്പിറ്റല്, സാമൂഹിക മൂലധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്', എന്ന് വീടുകള് സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇവിടെയെത്തിയ താരം നാട്ടുകാരും വിദ്യാർഥികളുമായി സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും ചേര്ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടൗണ്ഷിപ്പെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടന്നതെന്നും, ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുനൽകിയ പണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. “ഇത് നമ്മൾ നൽകിയതാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. മറ്റെവിടെയും ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാണാനാവില്ല,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.