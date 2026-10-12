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സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ട്രാവലർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; രണ്ട് മരണം

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സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ട്രാവലർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2026 at 1:26 PM IST

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വയനാട്: ദേശീയപാത 766 ൽ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ വിനോദയാത്ര സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. മൈസൂരു മാണ്ഡ്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പി.ജി വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ മൈസൂർ സ്വദേശികളായ ട്രാവലർ ഡ്രൈവറായ രഞ്ജിത്, വാഹനത്തിലെ കുക്ക് ഭരത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൊളഗപ്പാറ എക്‌സ് സർവീസ് മെൻ കോളനിക്ക് സമീപം ദേശീയ പാതയിലാണ് അപകടം. മൂന്നാറിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും എതിരെ വന്ന ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മറിഞ്ഞ ട്രാവലർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഫയർഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് യാത്രക്കാരെ പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ ട്രാവലർ ഡ്രൈവർ കർണാടക സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത്, വാഹനത്തിലെ പാചകക്കാരൻ ഭരത് എന്നിവർ മരണപെട്ടു. പരിക്കേറ്റ 13 വിദ്യാർഥികളെ മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ലോറി പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

വയനാട്: ദേശീയപാത 766 ൽ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ വിനോദയാത്ര സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. മൈസൂരു മാണ്ഡ്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പി.ജി വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ മൈസൂർ സ്വദേശികളായ ട്രാവലർ ഡ്രൈവറായ രഞ്ജിത്, വാഹനത്തിലെ കുക്ക് ഭരത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൊളഗപ്പാറ എക്‌സ് സർവീസ് മെൻ കോളനിക്ക് സമീപം ദേശീയ പാതയിലാണ് അപകടം. മൂന്നാറിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും എതിരെ വന്ന ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മറിഞ്ഞ ട്രാവലർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഫയർഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് യാത്രക്കാരെ പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ ട്രാവലർ ഡ്രൈവർ കർണാടക സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത്, വാഹനത്തിലെ പാചകക്കാരൻ ഭരത് എന്നിവർ മരണപെട്ടു. പരിക്കേറ്റ 13 വിദ്യാർഥികളെ മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ലോറി പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

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