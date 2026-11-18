മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനു നേരെ എബിവിപിയുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് - ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മർദിച്ചതായി ആരോപണം
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Published : November 18, 2026 at 3:40 PM IST
പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 'മയിൽപീലി' സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ ഷംസുദ്ദീനു നേരെ മണ്ണാർക്കാട്ട് എബിവിപി പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയ നാല് എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ മണ്ണാർക്കാട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിനിടെ, കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായുള്ള ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയതോടെ മണ്ണാർക്കാട്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
മണ്ണാർക്കാട്ടെത്തിയ മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയാണ് എബിവിപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി പ്രതിഷേധിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടുകയും കെ അശ്വിൻ, കെ എസ് സജിത്ത്കുമാർ, കെ വിധു കൃഷ്ണൻ, കാശിനാഥ് എന്നീ നാല് പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ മർദ്ദനമേറ്റ കെ. അശ്വിൻ, കെ എസ് സജിത്ത്കുമാർ എന്നിവരെയാണ് പരിക്കുകളോടെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
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കരിങ്കൊടി കാണിച്ച എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്കായി 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കായികമായി അടിച്ചൊതുക്കുന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"മയിൽപീലി സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ നടപടിയും പ്രതികരണവും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ളതാണ്. മറ്റ് എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ വിവേചനം. ഇതിനെതിരെയുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമായാണ് എബിവിപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കരിങ്കൊടി കാണിക്കലും അറസ്റ്റുമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കാൻ തയ്യാറായത് തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. അവർ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സമരമാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇത് കൈയുംകെട്ടി ബിജെപി നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്." ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എ. ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ. ബാലഗോപാലൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി എ.പി. പ്രസാദ്, മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കുളപ്പാടം, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ബിജു നല്ലമ്പാനി, പി. രാജൻ, എബിവിപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ദൃശ്യക് എന്നിവർ രംഗത്തെത്തി.
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പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 'മയിൽപീലി' സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ ഷംസുദ്ദീനു നേരെ മണ്ണാർക്കാട്ട് എബിവിപി പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയ നാല് എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ മണ്ണാർക്കാട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിനിടെ, കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായുള്ള ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയതോടെ മണ്ണാർക്കാട്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
മണ്ണാർക്കാട്ടെത്തിയ മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയാണ് എബിവിപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി പ്രതിഷേധിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടുകയും കെ അശ്വിൻ, കെ എസ് സജിത്ത്കുമാർ, കെ വിധു കൃഷ്ണൻ, കാശിനാഥ് എന്നീ നാല് പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ മർദ്ദനമേറ്റ കെ. അശ്വിൻ, കെ എസ് സജിത്ത്കുമാർ എന്നിവരെയാണ് പരിക്കുകളോടെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
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കരിങ്കൊടി കാണിച്ച എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്കായി 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കായികമായി അടിച്ചൊതുക്കുന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"മയിൽപീലി സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ നടപടിയും പ്രതികരണവും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ളതാണ്. മറ്റ് എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ വിവേചനം. ഇതിനെതിരെയുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമായാണ് എബിവിപി പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കരിങ്കൊടി കാണിക്കലും അറസ്റ്റുമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ എബിവിപി പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കാൻ തയ്യാറായത് തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. അവർ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സമരമാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇത് കൈയുംകെട്ടി ബിജെപി നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്." ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എ. ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ. ബാലഗോപാലൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി എ.പി. പ്രസാദ്, മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കുളപ്പാടം, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ബിജു നല്ലമ്പാനി, പി. രാജൻ, എബിവിപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ദൃശ്യക് എന്നിവർ രംഗത്തെത്തി.
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