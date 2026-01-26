WATCH LIVE: റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ നിറവിൽ രാജ്യം; കരുത്ത് കാട്ടി സൈന്യം, പരേഡ് പുരോഗമിക്കുന്നു - REPUBLIC DAY 2026 LIVE STREAMING
Published : January 26, 2026 at 10:24 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: : 77-മത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുകയാണ് രാജ്യം. ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ രാജ്യവുമായി മാറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 77 വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ്. 1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിനെയാണ് ഈ ദിവസം അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യ പഥി നടക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പരേഡാണ് ആഘോഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കരുത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ പരേഡിൽ അണിനിരക്കുന്നു. വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന ഐക്യവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശം. രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതോട് അനുബന്ധിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ളത്. ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലുടനീളം പരിശോധനകൾ സുരക്ഷാ സേന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ ഉടനീളം 30,000 ത്തോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലയിൽ മാത്രം 10,000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ദേവേഷ്കുമാർ മഹല പറഞ്ഞു.
