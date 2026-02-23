ETV Bharat / Videos

വീട്ടുവളപ്പില്‍ 6 പെരുമ്പാമ്പുകള്‍; കൈയ്യോടെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പ്: VIDEO - 6 PYTHONS FOUND IN ONE HOUSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
പെരുമ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നിന്നും 6 പെരുമ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. 8 മുതൽ 12 അടി വരെ നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ കാർവാര്‍ സ്വദേശിയായ വിജയ തലേക്കറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് വളയങ്ങള്‍ക്ക് സമീപമാണ് ഇവയെ കണ്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട കുടുംബം വനം വകുപ്പില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപറേഷനിലാണ് പാമ്പിനെയെല്ലാം പിടികൂടാനായത്. പിന്നീട് അവയെ ചാക്കിൽ കെട്ടി അടുത്തുള്ള വനമേഖലയില്‍ വിട്ടയച്ചു. വേനല്‍കാലത്ത് വിവിധ ജീവികള്‍ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ തുടരുമെന്നും വീട്ടുവളപ്പില്‍ അലക്ഷ്യമായി ഇരുമ്പ് വസ്‌തുക്കൾ, മരം, കല്ല് മുതലായവ കൂട്ടിയിടരുതെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പാമ്പുകളെ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. വേനല്‍കാല ആരംഭമാണ് പാമ്പുകളുടെ പ്രജനനകാലം. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി പാമ്പുകളെ കാണാനിടവരും. എന്നാല്‍ പാമ്പുകളെ കണ്ടാല്‍ അവയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും ഉടനടി വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. 

ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നിന്നും 6 പെരുമ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. 8 മുതൽ 12 അടി വരെ നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ കാർവാര്‍ സ്വദേശിയായ വിജയ തലേക്കറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് വളയങ്ങള്‍ക്ക് സമീപമാണ് ഇവയെ കണ്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട കുടുംബം വനം വകുപ്പില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപറേഷനിലാണ് പാമ്പിനെയെല്ലാം പിടികൂടാനായത്. പിന്നീട് അവയെ ചാക്കിൽ കെട്ടി അടുത്തുള്ള വനമേഖലയില്‍ വിട്ടയച്ചു. വേനല്‍കാലത്ത് വിവിധ ജീവികള്‍ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ തുടരുമെന്നും വീട്ടുവളപ്പില്‍ അലക്ഷ്യമായി ഇരുമ്പ് വസ്‌തുക്കൾ, മരം, കല്ല് മുതലായവ കൂട്ടിയിടരുതെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പാമ്പുകളെ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. വേനല്‍കാല ആരംഭമാണ് പാമ്പുകളുടെ പ്രജനനകാലം. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി പാമ്പുകളെ കാണാനിടവരും. എന്നാല്‍ പാമ്പുകളെ കണ്ടാല്‍ അവയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും ഉടനടി വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PYTHONS FOUND KARNATAKA
6 PYTHONS FOUND
RESCUED BY FOREST GUARDS
PYTHONS RESCUE VIDEO
6 PYTHONS FOUND IN ONE HOUSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

ALIYANS HOTEL KOZHIKKODE KOZHIKODE GUNDA ATTACK REFUSED TO PAY AFTER DINING GUNDA ATTACK VIDEO

ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പണം നൽകിയില്ല; ചോദ്യം ചെയ്‌തതിന് ഹോട്ടൽ അടിച്ച് തകർത്ത് മൂന്നംഗ സംഘം

February 22, 2026 at 1:24 PM IST
SAMBAR DEER WILD ANIMAL IN KOTTAYAM CHANGANASSERY SAMBAR DEER SAMBAR DEER VIRAL VIDEO

ജനവാസ മേഖലയിൽ മിന്നി മറഞ്ഞ് മ്ലാവ്; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാർ

February 19, 2026 at 5:49 PM IST
GAZA MARKET AHEAD OF RAMADAN RAMADAN HISTORIC ZAWIYA MARKET IN GAZA CITY GAZA MARKETS REOPENED

ഗാസയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്; പുണ്യമാസത്തെ വരവേറ്റ് പലസ്‌തീനികള്‍, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സാവിയ മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്‌ച

February 18, 2026 at 4:59 PM IST
Horseback Carnival 2026 HORSEBACK CARNIVAL IN BRAZIL CARNIVAL BRAZIL

WOW... കളർഫുള്‍, വൈറലായി ബ്രസീലിലെ ഹോഴ്‌സ് കാർണിവൽ

February 18, 2026 at 4:11 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.