വീട്ടുവളപ്പില് 6 പെരുമ്പാമ്പുകള്; കൈയ്യോടെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പ്: VIDEO - 6 PYTHONS FOUND IN ONE HOUSE
Published : February 23, 2026 at 11:46 AM IST
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിലെ വീട്ടുവളപ്പില് നിന്നും 6 പെരുമ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടി. 8 മുതൽ 12 അടി വരെ നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകളെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 22) രാവിലെ കാർവാര് സ്വദേശിയായ വിജയ തലേക്കറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് വളയങ്ങള്ക്ക് സമീപമാണ് ഇവയെ കണ്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട കുടുംബം വനം വകുപ്പില് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപറേഷനിലാണ് പാമ്പിനെയെല്ലാം പിടികൂടാനായത്. പിന്നീട് അവയെ ചാക്കിൽ കെട്ടി അടുത്തുള്ള വനമേഖലയില് വിട്ടയച്ചു. വേനല്കാലത്ത് വിവിധ ജീവികള് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് തുടരുമെന്നും വീട്ടുവളപ്പില് അലക്ഷ്യമായി ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ, മരം, കല്ല് മുതലായവ കൂട്ടിയിടരുതെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പാമ്പുകളെ കണ്ടാല് ഉടന് വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. വേനല്കാല ആരംഭമാണ് പാമ്പുകളുടെ പ്രജനനകാലം. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തില് നിരവധി പാമ്പുകളെ കാണാനിടവരും. എന്നാല് പാമ്പുകളെ കണ്ടാല് അവയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും ഉടനടി വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
