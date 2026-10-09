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പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 49 കാരന് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

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പട്ടാമ്പി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2026 at 6:40 PM IST

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പാലക്കാട്: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ 49 കാരന് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും 50000 രൂപ പിഴയും. തൃക്കടീരി സ്വദേശി സുനിൽ വില്ലയിൽ സുനിലിനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പട്ടാമ്പി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്‌ജ് ദിനേശ് എം പിള്ളയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിഴ സംഖ്യ കേസിലെ ഇരക്ക് നൽകാനും വിധിയായി. 2024 ൽ കല്ലടിക്കോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഇയാള്‍ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടിക്കോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ (IPC) വകുപ്പ് 354(A)(1)(i) (ലൈംഗികാതിക്രമം), തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ അന്ന് പാലക്കാട് പൊലീസ് ചുമത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ സന്ദീപ് ഹാജരായി. സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ എംവി ജോർജ്ജ്, വി നിജാം എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. എസ്‌സിപിഒ ശൈലജ സഹായിയായി. 

പാലക്കാട്: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ 49 കാരന് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും 50000 രൂപ പിഴയും. തൃക്കടീരി സ്വദേശി സുനിൽ വില്ലയിൽ സുനിലിനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പട്ടാമ്പി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്‌ജ് ദിനേശ് എം പിള്ളയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിഴ സംഖ്യ കേസിലെ ഇരക്ക് നൽകാനും വിധിയായി. 2024 ൽ കല്ലടിക്കോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഇയാള്‍ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടിക്കോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ (IPC) വകുപ്പ് 354(A)(1)(i) (ലൈംഗികാതിക്രമം), തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ അന്ന് പാലക്കാട് പൊലീസ് ചുമത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ സന്ദീപ് ഹാജരായി. സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ എംവി ജോർജ്ജ്, വി നിജാം എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. എസ്‌സിപിഒ ശൈലജ സഹായിയായി. 

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TAGGED:

SEXUALLY ASSAULT CASE BUS
SENTENCED SEXUALLY ASSAULT CASE BUS
PALAKKAD SEXUALLY ASSAULT CASE
KSRTC BUS SEXUALLY ASSAULT CASE
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