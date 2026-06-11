തൃശൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് 18 പാമ്പുകളെ, പിടികൂടിയവയില് മലമ്പാമ്പ് ഇനത്തില് പെട്ട പത്ത് പാമ്പുകള് - 18 SNAKES SEIZED
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Published : June 11, 2026 at 12:24 PM IST
തൃശൂർ: പൂങ്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് 18 പാമ്പുകളെ. പൂങ്കുന്നം സ്വദേശി കാർത്തിക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് 24 മണിക്കൂറിനിയുടെ ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. മലമ്പാമ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 10 പാമ്പിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രിയും എട്ടു പാമ്പുകളെ ഇന്ന് രാവിലെയുമാണ് പിടികൂടിയത്. കാർത്തിക്കിന്റെ സ്കൂട്ടറിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുമാണ് വനം വകുപ്പ് സർപ്പ വോളണ്ടിയർ ലോറന്സ് പാമ്പിനെ കണ്ടെടുത്തത്.
വീടിനോട് ചേര്ന്ന് കനാലുണ്ട്. കനാലില് നിന്ന് മതില് വഴി വീട്ടിലേക്ക് കയറി മലമ്പാമ്പ് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞതാണ് ഇവയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മകളെ സ്കൂളില് കൊണ്ട് പോകാനായി സ്കൂട്ടര് തുറന്നപ്പോഴാണ് മലമ്പാമ്പില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തയത്. തറപൊളിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടരുകയാണ്. വീടിന് സമീപം കാടുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാല് പാമ്പുകളെത്താന് വേറെ യാതൊരു മാര്ഗങ്ങളുമില്ലെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം. ഏതായാലും കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയില് തെല്ലും ഉറങ്ങാനായില്ലെന്നും വീട്ടുകാര് പറയുന്നു. ഏതായാലും വീട്ടിലും പരിസരത്തും പരിശോധനകള് തുടരുകയാണ്.
തൃശൂർ: പൂങ്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് 18 പാമ്പുകളെ. പൂങ്കുന്നം സ്വദേശി കാർത്തിക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് 24 മണിക്കൂറിനിയുടെ ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത്. മലമ്പാമ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 10 പാമ്പിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രിയും എട്ടു പാമ്പുകളെ ഇന്ന് രാവിലെയുമാണ് പിടികൂടിയത്. കാർത്തിക്കിന്റെ സ്കൂട്ടറിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുമാണ് വനം വകുപ്പ് സർപ്പ വോളണ്ടിയർ ലോറന്സ് പാമ്പിനെ കണ്ടെടുത്തത്.
വീടിനോട് ചേര്ന്ന് കനാലുണ്ട്. കനാലില് നിന്ന് മതില് വഴി വീട്ടിലേക്ക് കയറി മലമ്പാമ്പ് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞതാണ് ഇവയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മകളെ സ്കൂളില് കൊണ്ട് പോകാനായി സ്കൂട്ടര് തുറന്നപ്പോഴാണ് മലമ്പാമ്പില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തയത്. തറപൊളിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടരുകയാണ്. വീടിന് സമീപം കാടുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാല് പാമ്പുകളെത്താന് വേറെ യാതൊരു മാര്ഗങ്ങളുമില്ലെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം. ഏതായാലും കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയില് തെല്ലും ഉറങ്ങാനായില്ലെന്നും വീട്ടുകാര് പറയുന്നു. ഏതായാലും വീട്ടിലും പരിസരത്തും പരിശോധനകള് തുടരുകയാണ്.