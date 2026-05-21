16-ാം നിയമസഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം; എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തത്സമയമായി കാണാം - 16TH LEGISLATIVE ASSEMBLY OATH

Kerala Legislative Assembly (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 9:27 AM IST

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആരംഭിച്ചു. സുപ്രധാന നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയകൾക്കും പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമാണ് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത്. പ്രോടെം സ്‌പീക്കർ ജി സുധാകരൻ എംഎൽഎമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലികൊടുക്കുന്നു. ഇതിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നിയമസഭയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇ വി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തത്.

മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ 105-ാമനായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ 133-ാമനായും സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയാകും അവസാനമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഗോപകുമാർ (33-ാമത്), വി മുരളീധരൻ (64-ാമത്), രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (83-ാമത്) എന്നിങ്ങനെയാകും ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ.

പുതുതായി ജനവിധി തേടി വിജയിച്ചെത്തിയ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളും ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അധികാരമേൽക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി സുധാകരൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർക്ക് മുൻപാകെ പ്രോടെം സ്പീക്കറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. ലോക്ഭവനിൽ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രോടെം സ്പീക്കറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സുതാര്യവും കൃത്യവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ നടപടികൾ സഭയിൽ പുരോഗമിക്കുക.

