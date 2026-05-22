സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുടക്കം; മൂന്ന് മുന്നണികള്ക്കും സ്ഥാനാർഥികള്, തത്സമയം - 16TH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 22, 2026 at 9:11 AM IST
പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ സ്പീക്കറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആരംഭമായി. പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾ ഉണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എസി മൊയ്തീനും മത്സരിക്കുന്നു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബിബി ഗോപകുമാറും മത്സരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണഘടനാപരമായി രഹസ്യ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുക. പ്രോടെം സ്പീക്കർ ജി സുധാകരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ.
മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പേരുകൾ അച്ചടിച്ച പ്രത്യേക ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യും. സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പടത്തിന് സമീപത്തായി പ്രത്യേക പോളിങ് ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂത്തിൽ എത്തിയാണ് ഓരോ അംഗങ്ങളും അതിവേഗം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അച്ചടിച്ച ബാലറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിന് നേരെ ഗുണന ചിഹ്നമിട്ട് കൊണ്ടാകണം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ.
ശേഷം സ്പീക്കറുടെ മേശയിലുള്ള പെട്ടിയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കണം. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ചുമതലയുള്ള പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാകും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.
പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ സ്പീക്കറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആരംഭമായി. പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾ ഉണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എസി മൊയ്തീനും മത്സരിക്കുന്നു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ബിബി ഗോപകുമാറും മത്സരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണഘടനാപരമായി രഹസ്യ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുക. പ്രോടെം സ്പീക്കർ ജി സുധാകരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ.
മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പേരുകൾ അച്ചടിച്ച പ്രത്യേക ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യും. സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പടത്തിന് സമീപത്തായി പ്രത്യേക പോളിങ് ബൂത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂത്തിൽ എത്തിയാണ് ഓരോ അംഗങ്ങളും അതിവേഗം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അച്ചടിച്ച ബാലറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിന് നേരെ ഗുണന ചിഹ്നമിട്ട് കൊണ്ടാകണം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ.
ശേഷം സ്പീക്കറുടെ മേശയിലുള്ള പെട്ടിയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കണം. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ചുമതലയുള്ള പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാകും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.