തിരുമല ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിക്ക് 121 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഭക്തന്
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Published : November 26, 2026 at 2:33 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുമല ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിക്ക് വൻതോതിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ച് ഭക്തന്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായിയായ വർദ്ധമാൻ ജെയിൻ ആണ് 121 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (TTD) അഡീഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (EO) വെങ്കയ്യ ചൗധരിക്ക് കൈമാറിയത്. ഭഗവാൻ്റെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അണിയാവുന്ന 47 ഇനം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത്.
ഇതിന് മുൻപും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരി 19-ന് വർധമാൻ ജെയിൻ ടി.ടി.ഡിക്ക് 6 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ 5 കോടി രൂപ ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലായ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഭക്തി ചാനൽ (SVBC) ട്രസ്റ്റിനും, 1 കോടി രൂപ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഗോസംരക്ഷണ ട്രസ്റ്റിനുമാണ് നൽകിയത്. കൂടാതെ, ഈ വർഷം മെയ് 16-ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബസും സമർപ്പിച്ചു. ടി.ടി.ഡിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭക്തർ വെങ്കടേശ്വര സ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണിതെന്ന് ദേവസ്ഥാനം വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുമല ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിക്ക് വൻതോതിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ച് ഭക്തന്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായിയായ വർദ്ധമാൻ ജെയിൻ ആണ് 121 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (TTD) അഡീഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (EO) വെങ്കയ്യ ചൗധരിക്ക് കൈമാറിയത്. ഭഗവാൻ്റെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അണിയാവുന്ന 47 ഇനം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത്.
ഇതിന് മുൻപും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരി 19-ന് വർധമാൻ ജെയിൻ ടി.ടി.ഡിക്ക് 6 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ 5 കോടി രൂപ ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലായ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഭക്തി ചാനൽ (SVBC) ട്രസ്റ്റിനും, 1 കോടി രൂപ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഗോസംരക്ഷണ ട്രസ്റ്റിനുമാണ് നൽകിയത്. കൂടാതെ, ഈ വർഷം മെയ് 16-ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബസും സമർപ്പിച്ചു. ടി.ടി.ഡിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭക്തർ വെങ്കടേശ്വര സ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണിതെന്ന് ദേവസ്ഥാനം വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.