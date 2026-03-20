വിദേശികള് വരാതായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം മേഖലയും
ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃക ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം, വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾ, സാഹസിക യാത്ര, ആഡംബര ടൂറിസം എന്നിവ എടുത്തുകാണിച്ചു കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതവും ആകർഷകവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമം.
Published : March 20, 2026 at 7:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി മൂലം ലോകരാജ്യങ്ങൾ വൻ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം മേഖലയും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിനെ യുദ്ധം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രധാന യൂറോപ്യൻ വിപണികള് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഗതാഗതം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനാണ് ടൂറിസം മേഖലയുടെ തീരുമാനം.
തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ടൂറിസം ഓഫറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വ്യവസായ പങ്കാളികൾ പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാരുമായും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായും സഹകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃക ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം, വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾ, സാഹസിക യാത്ര, ആഡംബര ടൂറിസം എന്നിവ എടുത്തുകാണിച്ച് കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതവും ആകർഷകവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമം.
യാത്രക്കാരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി പ്രധാന യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ റോഡ്ഷോകൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാർക്കറ്റിങ് കാമ്പെയ്നുകൾ, ബിസിനസ്-ടു-ബിസിനസ് ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയും ഓൺ-ഗ്രൗണ്ട് റോഡ്ഷോകളിലൂടെയും പ്രധാന യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലെ പ്രധാന ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ” ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് രവി ഗോസൈൻ പറഞ്ഞു.
ആഗോള സഹകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ശ്രമങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര ഔട്ട്റീച്ച്, വ്യാപാര മേളകൾക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വ്യവസായം ടൂറിസം മന്ത്രാലയവുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗോസൈൻ പറഞ്ഞു.
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനം വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെല്ലുവിളികൾ: യാത്രാ തടസങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളും
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ യാത്രാ രീതികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസം & ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജീവ് മെഹ്റ പറഞ്ഞു.“മധ്യപൂർവദേശം വഴിയുള്ള യാത്ര വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ചിലർ നേരിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മൊത്തത്തിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വർധിച്ചുവരുന്ന വിമാന നിരക്കുകൾ ടൂറിസത്തെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേഖല അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്നുവെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓണററി ട്രഷറർ ഗരീഷ് ഒബ്റോയ് പറഞ്ഞു. യാത്രാ ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതും യാത്രാ സമയങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതും പ്രധാന ആശങ്കകളാണെന്നും ഇതൊരു ആഗോള പ്രശ്നമായമായതിനാൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
