ചുരം കയറിയുള്ളൊരു യാത്ര.... അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്, സുന്ദരം ഈ സ്വര്‍ഗീയ ഭൂമി

വയനാട്ടിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.

wayanad tourism (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: മഴക്കാലത്തും മഞ്ഞുകാലത്തും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് വയനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. വന നിബിഢമായ മലനിരകളും നേർത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞും വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ മനം നിറയ്‌ക്കുന്ന സുന്ദര കാഴ്‌ചകളാണ്. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് നൽകിയ ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ചുരം കയറി വയനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് സഞ്ചാരികൾ.

മഴക്കാലം പിന്‍വാങ്ങുന്നതോടെയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് കൂടുന്നത്. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് വയനാട്. വയോധികര്‍ക്കും കുട്ടികൾക്കും വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ വന്നുപോകാം.

ഇളംവെയിലില്‍ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും ഊർന്നിറങ്ങുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വയനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടും. സൂര്യപ്രകാശത്തെ കീറിമുറിച്ചെത്തുന്ന കോടയുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട് കൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്.

വയനാടന്‍ കാഴ്‌ചകള്‍... (ETV Bharat)

കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അടിവാരത്ത് നിന്നും കാഴ്‌ചകള്‍ കണ്ട് വയനാട്ടിലെത്താം. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ക്ക് കൊട്ടിയൂര്‍, നെടുംപൊയില്‍ എന്നീ രണ്ട് വഴികളിലൂടെയും കാഴ്‌ചകള്‍ ആസ്വദിച്ച് വയനാട്ടിലെത്താം.

ചുരം കയറി ലക്കിഡിയിലെത്താം: വനത്തേയും പ്രകൃതിയേയും കണ്ടാസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഈ നാട് സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാഴ്‌ചകളേറെ കണ്ട് ചുരം കയറിയെത്തുന്നത് ലക്കിഡിയിലാണ്. അവിടെ പൂക്കോട് തടാകം സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ബോട്ടില്‍ കയറിയതിന് പിന്നാെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ച് ബാണാസുര സാഗറിലേക്ക് പോകാം.

വയനാടന്‍ മലനിരകൾ (ETV Bharat)

"വയനാടിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം. നാലഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ നടന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള വക ഇവിടെയുണ്ട്" ബാണാസുര സാഗര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഹസീബ് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല സുരക്ഷിതമായ ഒരു വിനോദ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. ടിക്കറ്റെടുത്ത് ഡാം പൂര്‍ണമായും കണ്ട് ബോട്ടിങ്ങും നടത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ തിരിച്ചിറങ്ങാം.

ബോട്ടിങ്ങിനും കയാക്കിങ്ങിനുമൊക്കെ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ബാണാസുര സാഗറിലെ ജീവനക്കാര്‍. സുരക്ഷിതമായ ഈ വിനോദ കേന്ദ്രത്തിൽ ട്രെക്കിങ് പോലെയുള്ള സാഹസികതകളിലും ഏർപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ട്.

വെള്ളച്ചാട്ടം (ETV Bharat)

പ്രകൃതിയുടെ ഭാവഭേദങ്ങള്‍:

പ്രകൃതിയുടെ ഭാവഭേദങ്ങള്‍ തടാകക്കരയില്‍ നിന്ന് അനുനിമിഷം മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്‌ച ആരേയും മത്ത് പിടിപ്പിക്കും. ശിശിരമായാലും ഹേമന്തമായാലും ശരത്ത് കാലമായാലും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വയനാട് സ്വര്‍ഗമാണ്. വയനാടന്‍ കാഴ്‌ചകള്‍ കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് സമ്പന്നമായ കാടുകള്‍ മാത്രമല്ല കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയ മനോഹരമായി നട്ടുവളര്‍ത്തിയ തേയില തോട്ടങ്ങളും കാണാം.

വിവിധ ഉയരത്തിലുളള കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും വയനാടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് നെല്‍ വയലുകളുടെ നാടായിരുന്നു വയനാട്. അതിനാല്‍ വയല്‍നാട് എന്നാണ് ആദ്യം ഇവിടം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പില്‍ക്കാലത്താണ് വയല്‍നാടെന്നത് ലോപിച്ച് വയനാടായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ വനങ്ങളുടെ നാട് എന്നതാണ് പിന്നീട് വയനാടായതെന്ന പക്ഷക്കാരുമുണ്ട്.

മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്‌ക്ക് മണമില്ല: കോഴിക്കോടിന് വളരെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ടുകാർ വൈകിയാണ് വയനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടറിഞ്ഞതെന്ന് കോഴിക്കോടുകാരായ സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു. "മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്‌ക്ക് മണമില്ല. ഇതു വഴി മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങാനോ കാണാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുവെന്ന്" സഞ്ചാരിയായി ഹമീസ് പറയുന്നു.

ബാണാസുര സാഗര്‍ (ETV Bharat)

മനോഹരമായി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും സുന്ദരമായ തടാകങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങാനുളള സാഹസികത ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പോകുന്നതിനും ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ വയനാടിൻ്റെ കാഴ്‌ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയോജനങ്ങള്‍ വയനാടിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ക്കുന്നു.

താമരശേരി ചുരം (ETV Bharat)

