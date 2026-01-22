ശ്രീലങ്കക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം; മധുരം കിനിയും 'വാട്ടലപ്പം', തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെയും സിമ്പിളായി
ശ്രീലങ്കൻ ഡെസർട്ടാണ് വാട്ടലപ്പം. വളരെ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞുപോവുന്നതുമായ ഈ മധുര പലഹാരം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം
Published : January 22, 2026 at 3:08 PM IST
മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കുമല്ലേ? ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷവും അല്ലാതെയും എന്തെങ്കിലും മധുര പലഹാരത്തിനായി അടുക്കളയിൽ പരതി നടക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരും. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി മധുര പലഹാരം പരിചയപ്പെട്ടാലോ?
ഇത് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഡെസർട്ടാണ്. പുഡ്ഡിങ് പോലെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞുപോവുന്ന തരം ഒരു വിഭവമാണ് വാട്ടലപ്പം. ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടലപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ശർക്കര - 600 ഗ്രാം
- മുട്ട - 15 എണ്ണം
- ബ്രൗൺ ഷുഗർ - 100 ഗ്രാം
- തേങ്ങാപാൽ - 3/4 കപ്പ്
- ഏലയ്ക്ക
- നട്ട്സ്
- വാനില എസൻസ്
ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര നല്ല പോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ച ശർക്കരയും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയ ശേഷം ഏലയ്ക്കയും നട്ടസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ 15 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നേരത്തെ തണുക്കാൻ വച്ച ശർക്കര ലായനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഭംഗി തോന്നിപ്പിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് ഉണ്ടാവാനുമായി ചിരട്ട നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകവും പുറവും നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ ചിരട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ചിരട്ടയിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.
ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വച്ച ശേഷം അതിൽ മറ്റൊരു പാത്രം വച്ച് അതിലേക്ക് മിശ്രിതം ഒഴിച്ച ചിരട്ട വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നന്നായി വെന്ത ശേഷം ഇത് പുറത്തെടുക്കാം. വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന വാട്ടലപ്പം റെഡിയായി. ഇനി കുറച്ച് അലങ്കാരത്തിനായി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നട്ട്സ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇതോടെ അടിപൊളി ശ്രീലങ്കന് ഐറ്റം വാട്ടലപ്പം റെഡി.
Also Read: കൊളസ്ട്രോള് പമ്പ കടക്കും; ആഴ്ചയിലൊരിക്കല് ഈയൊരു ഇലക്കറി കഴിക്കൂ