ഹൈലൈറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെ! 7200mAh ബാറ്ററിയുമായി വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ

44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോയുടെ പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

Vivo Y51 Pro 5G Launched in India (Image credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ വിവോ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. വിവോ വൈ51 പ്രോ 5ജി എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. വൈ-സീരിസിലെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക.

ഇത് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. 50 മെഗാപിക്‌സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000-സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

അതേസമയം 7,200mAh ബാറ്ററിയും ഇതിനുണ്ട്. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന 6.75 ഇഞ്ച് എൽസിഡി സ്‌ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. വിവോ വൈ51 പ്രോ 5ജിയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

Vivo Y51 Pro 5G (Image credit: Vivo)

വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G യുടെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഇന്ത്യയിൽ 24,999 രൂപയിലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 27,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. മാർച്ച് 16ന് മുമ്പ് വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി 2,500 രൂപ വരെ ക്യാഷ്ബാക്ക് നൽകും. മാർച്ച് 11ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയും വിവോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഫെസ്റ്റീവ് റെഡ്, നോബിൾ ഗോൾഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G ലഭ്യമാണ്.

Vivo Y51 Pro 5G (Image credit: Vivo)

വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G. 6.75 ഇഞ്ച് (720x1,570 പിക്‌സൽ) എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 83 ശതമാനം എൻ‌ടി‌എസ്‌സി കവറേജും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക് പാനൽ ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്‌ക്കായി വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G IP68 + IP69 റേറ്റിംഗുകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ടെക് സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുതിയ വിവോ വൈ51 പ്രോ 5G ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 4nm ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ്. SoC-യിൽ നാല് പെർഫോമൻസ് കോറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2.5GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡും നൽകും. 2.0GHz-ൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന നാല് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് 8GB LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കും.

വിവോ Y51 പ്രോ 5G-യിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. അതിൽ f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും, f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2-മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.05 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് കഴിയും.

വിവോ Y51 പ്രോ 5G-യിൽ 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയുമുണ്ട്. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു ഗൈറോസ്‌കോപ്പ്, സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഒരു ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു ഗൈറോസ്‌കോപ്പ്, സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് 166.6x78.4x8.39mm അളവുകളും ഏകദേശം 219g ഭാരവുമുണ്ട്.

