വിവോയുടെ വി70 സീരിസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും: ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി; ക്യാമറയും ചിപ്സെറ്റുമടക്കം കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ വി70 സീരിസിന്റെ ചിപ്സെറ്റ്, ക്യാമറ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
Published : January 31, 2026 at 8:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസായ വിവോ വി70 സീരിസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിവോ വി70, വിവോ വി70 എലൈറ്റ് എന്നീ ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ കമ്പനി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വി70 സീരിസിന്റെ സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റും കമ്പനി തത്സമയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളും ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയെന്ന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വിവോയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും പുതിയ ഫോൺ സീരിസിനായി പുതിയ പേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവോ വി70 സീരിസ്: സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ
വിവോ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ സീരീസിനായി തുറന്ന മൈക്രോസൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, വിവോ വി70 സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രോസസറുമായി വരുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവോ വി70ന് മിഡ്-പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അതേസമയം വിവോ വി70 എലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എസ് ജെൻ 3 പ്രോസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ വേഗതയും മൾട്ടിടാസ്കിങും പിന്തുണയ്ക്കും. ZEISS ഒപ്റ്റിക്സ്, സോണി സെൻസറുകൾ, ക്വാൽകോമിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും വിവോ വി70 സീരിസ് എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. LPDDR5X റാമും UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റുകളാണിത്.
6.59 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ എയ്റോസ്പേസ്-ഗ്രേഡ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ സീരിസിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുക. 1.25mm അൾട്രാ-നാരോ സൈഡ് ബെസലുകൾ ഇതിലുണ്ടാകും. വിവോ വി70 പാഷൻ റെഡ്, ലെമൺ യെല്ലോ നിറങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം വിവോ വി70 എലൈറ്റ് പാഷൻ റെഡ്, സാൻഡ് ബീജ്, ഓതന്റിക് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.
Get ready for the most evolved V Series yet. With elegant colours and a refined design made for everyday moments, that unfold without planning. ✨— vivo India (@Vivo_India) January 30, 2026
Powered by ZEISS imaging, Sony sensors and Qualcomm performance, the V70 Series is built to capture celebrations like never before!… pic.twitter.com/k0ejbX5Rb1
രണ്ട് ഫോണുകളിലും സോണി IMX882 സെൻസർ നൽകുന്ന 50MP ZEISS നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും. 3X ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 100X വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂമും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇതിനുപുറമെ, സോണി IMX766 സെൻസർ നൽകുന്ന 50 MP ZEISS OIS മെയിൻ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 1X, 2X, 3X സൂം ക്ലാരിറ്റിയുള്ള 4K 60fps വീഡിയോ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.
എഐ മാജിക് വെതർ, എഐ ഫ്ലോറൽ ബ്ലെസ്സിങ്, എഐ ഹോളി പോർട്രെയ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന വി70 സീരിസിലുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 3D അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്റും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ ലഭിക്കും.
വിവോ വി70 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, ഡിസൈൻ
പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ വിവോ വി70 സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സ്മാർട്ട്പ്രിക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 55,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വിലയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വിവോ വി70, വിവോ വി70 എലൈറ്റ് എന്നിവയിൽ 6.59 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകിയേക്കാം. ഇതിന് 6,320mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 80 ശതമാനം ശേഷിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ബാറ്ററി 900 ചാർജ് സൈക്കിളുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സീരിസിലെ ഫോൺ 55W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണച്ചേക്കാം. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
