പാലട മാറി നിൽക്കും; വിഷു കളറാക്കാൻ മാമ്പഴ പ്രഥമൻ ആയാലോ, റെസിപ്പി ഇതാ പിടിച്ചോ...
Published : April 13, 2026 at 8:06 PM IST
കണിയും കൈനീട്ടവും സദ്യയുമൊന്നുമില്ലാത്ത വിഷുവിനെ കുറിച്ച് മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. സമ്പത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ നാം ഒരോരുത്തരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.
വിഷുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിഷു കണിയും വിഷു കൈനീട്ടവുമൊക്കെയാണ്. അത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സദ്യയും. ഇത്തവണത്തെ വിഷു സദ്യക്ക് ഒപ്പം ഒരു വെറൈറ്റി മാമ്പഴ പ്രഥമൻ ട്രൈ ചെയ്താലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- പഴുത്ത മാമ്പഴം - 3 എണ്ണം
- ശർക്കര - 250 ഗ്രാം
- നെയ്യ് - ആവശ്യത്തിന്
- വെള്ളം - 1/2 കപ്പ്
- ചവ്വരി - 1/4 കപ്പ്
- അണ്ടിപരിപ്പ്, കിസ്മിസ് - ആവശ്യത്തിന്
- തേങ്ങാപാൽ (ഒന്ന്, രണ്ട്) - 1 കപ്പ് വീതം
- ചുക്ക് പൊടി - ആവശ്യത്തിന്
- ഏലക്കാ പൊടി - ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് പഴുത്ത മാമ്പഴം ചെറുതായി മുറിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു മാമ്പഴം മുറിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും അൽപം വെള്ളവും ചേർത്ത് ന്നനായി ഉരുക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ചവ്വരി അൽപം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായും മാറ്റിവെക്കാം
ഇനി ഒരു ഉരുളിയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അണ്ടിപരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്ത് എടുക്കാം. കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അതേ നെയ്യിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വച്ച മാമ്പഴം ചേർക്കാം. ഒപ്പം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ച മാമ്പഴങ്ങളും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിടെയുക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാമ്പഴം നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉരുക്കി വച്ച ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർക്കാനായി വച്ച ചവ്വരിയും ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം.
അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ചുക്ക് പൊടിയും ഏലക്കാ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വച്ച അണ്ടിപരിപ്പും കിസ്മിസും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയ ശേഷം ചൂടോടെ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെയോ, നന്നായി പഴുത്ത പഴത്തിൻ്റെയോ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിക്കാം.
