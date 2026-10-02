മേഘങ്ങളെ തൊട്ടുപറക്കാം; വാഗമണ്ണിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ് സീസണിന് തുടക്കം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റും കുളിരും ആകാശക്കാഴ്ചകളുടെ അപൂർവ ലോകവും സമ്മാനിക്കുന്ന വാഗമണ്ണിലെ മലനിരകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും അനുഭവിച്ചാലും കൊതിതീരാത്തതാണ്
Published : October 2, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 3:07 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: ആകാശവിതാനത്തിലൂടെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻതാടിയെപ്പോലെ ഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പാറിനടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്? വാനമ്പാടിയെപ്പോലെ ചിറകടിച്ചുയർന്ന്, തണുത്ത കാറ്റിൻ്റെ വശ്യതയിലമർന്ന് പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയുന്ന ആ സ്വപ്നം ഇനി വെറുമൊരു മോഹമല്ല. സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ ഇടുക്കിയുടെ സുന്ദരഭൂമി വാഗമണ്ണിൽ എത്തുന്ന ഏവർക്കും ആകാശത്ത് പറന്നുനടന്ന് പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
വാഗമൺ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റും കുളിരും ആകാശക്കാഴ്ചകളുടെ അപൂർവ ലോകവും സമ്മാനിക്കുന്ന വാഗമണ്ണിലെ മലനിരകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും അനുഭവിച്ചാലും കൊതിതീരാത്തതാണ്. ഓരോ സീസണിലും പുതിയൊരു രൂപവും ഭാവവും അണിയുന്ന ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ താഴ്വരയെ ഇനി ആകാശക്കാഴ്ചയിലൂടെ കണ്ട് വിസ്മയിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മേയ് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇവിടെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
പത്ത് മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ആകാശയാത്ര
സാഹസികർക്കായി ഡിടിപിസി വാഗമണ്ണിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉണർവ് നൽകിയ ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹസിക ടൂറിസം. ഇടുക്കി ജില്ല ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലും വാഗമൺ ഡെവലപ്മെൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് ആകാശയാത്ര നടത്താൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കായി ഈ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വാഗമണ്ണിലെ പ്രശസ്തമായ ആത്മഹത്യമുനമ്പിന് സമീപമുള്ള അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് പാരാഗ്ലൈഡിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആകാശത്ത് പത്ത് മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ആവേശകരമായ പറക്കൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർമിച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ നിമിഷങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.
പൂർണ സുരക്ഷ, പരിചയസമ്പന്നരായ പൈലറ്റുമാർ
സാഹസികതയും സുരക്ഷയും ഒരുപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുക ഉൾപ്പെടെ 4,600 രൂപയാണ് ഫീസായി ഈടാക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രദേശവാസികളായ മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, സാഹസിക ടൂറിസത്തിന് പേരുകേട്ട ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ അഞ്ച് പൈലറ്റുമാർ കൂടി ഉടൻ തന്നെ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേരും. രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെയാണ് ഇവിടെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്താൻ അവസരമുള്ളത്.
സീസൺ സമയങ്ങളിൽ കനത്ത തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതിനാൽ, പാരാഗ്ലൈഡിങ് ആസ്വദിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള സഞ്ചാരികൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി വൈകിക്കേണ്ട, മേഘങ്ങളെ തൊട്ട് വാഗമണ്ണിൻ്റെ ആകാശത്ത് പാറിനടക്കാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വാഗതം.
കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയര്ത്തി പാരാഗ്ലൈഡിങ്
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലും ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളര്ച്ചയിലും പാരാഗ്ലൈഡിങ് വിജയകരമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നുവെന്ന് പാരാഗ്ലൈഡര് പൈലറ്റായ ഹരി പറഞ്ഞു. വാണിജ്യപരമായാണ് ഇവിടെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സീസണില് എണ്ണായിരത്തോളം ആളുകളാണ് പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്താറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏഷ്യയുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ്
വാഗമണ്ണിൻ്റെ മഞ്ഞുമൂടിയ മലമടക്കുകൾക്കും പച്ചപ്പുൽമേടുകൾക്കും മുകളിലൂടെ പറന്നുയരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കും. സഞ്ചാരികൾക്കും വിദേശികൾക്കുമിടയിൽ 'ഏഷ്യയുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ്' എന്ന അന്വർഥമായ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് വാഗമൺ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.
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നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ട്രാവലർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 50 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും വാഗമൺ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുത്തുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും നയനമനോഹരമായ പ്രകൃതിഭംഗിയുമാണ് വാഗമണ്ണിനെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ചരിത്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് വാഗമണ്ണിനെയും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ മനോഹരമായി മാറ്റിയെടുത്തത്.
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