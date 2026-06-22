സ്വര്ഗം ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങിയതോ? കോടയേകുന്ന കുളിരും പച്ചപ്പട്ടണിഞ്ഞ മലനിരകളും, വാഗമണ്ണില് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറുന്നു
മലക്കാലമെത്തിയതോടെ വാഗമണ്ണില് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്. തണുപ്പും കോടയും ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുമാണ് ഏറെയും. വരും ദിവസങ്ങളില് ഇനിയും തിരക്കേറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.
Published : June 22, 2026 at 3:28 PM IST
ഇടുക്കി: വാഗമണ്ണിലെ കുളിരും മലയിടുക്കുകളില് നിന്ന് ഉയര്ന്ന് പൊങ്ങുന്ന കോടമഞ്ഞും ആസ്വദിക്കാന് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറി. മഴ എത്തിയതോടെ നേരിയ ചാറ്റൽ മഴ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തിരക്കാണിത്. മൊട്ടക്കുന്നുകളുടെ വശ്യതയും ആത്മഹത്യാ മുനമ്പില് നിന്നുള്ള വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാന് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇനിയും കൂടുതല് സഞ്ചാരികളെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
പച്ച പുതപ്പണിഞ്ഞ വാഗമണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ്. നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് വാഗമണ്ണിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നുകൂടിയാണ് വാഗമണ്. എല്ലാ സീസണിലും തണുത്തതും സുന്ദരവുമായ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മഴക്കാലത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള വേനൽക്കാലത്തിന് മുമ്പോ ആണ് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം.
പുല്മേടുകളില് പച്ചപ്പ് കൂടുകയും മരങ്ങള് കൂടുതല് പച്ചയണിയുകയും അന്തരീക്ഷം നേര്ത്ത മൂടല്മഞ്ഞില് മുങ്ങി സുന്ദരമാവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഈ സീസണിൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും സമൃദ്ധമായ സസ്യജാലങ്ങളും കണ്ണുകള്ക്ക് വിരുന്നൊരുക്കും.
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മഴ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരിയ ചാറ്റൽ മഴ നനയുവാനും സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറുന്നുണ്ട്. വാഗമണ്ണിലെ കോടമഞ്ഞും ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വാഗമണ്ണിലെ പുൽമേടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള ഫാമിലി പിക്നിക് വാഗമണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദങ്ങളിലൊന്നാണ്. കൂടാതെ സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടം കൂടിയാണ് ഇവിടം. അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ വാഗമണ്ണിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
വാഗമണ്ണിലെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങള്:
പൈന് ഫോറസ്റ്റ്: വാഗമണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് പൈന് ഫോറസ്റ്റ്. മാനം മുട്ടെ വളര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന പൈന് മരങ്ങള്. അതിനിടയിലൂടെയുള്ള നടത്തവും കാഴ്ചയും കണ്ണിനും മനസിനും കുളിര് പകരും. ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് പൈന് ഫോറസ്റ്റ്.
ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ആന്ഡ് അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്ക്: പുല്ത്തകിടി നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പാര്ന്ന മലനിരകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ സുന്ദര ക്യാന്വാസ്. സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്നും 3500 അടി ഉയരത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞും തണുപ്പും ഏറും ഇവിടെ. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്കാണെങ്കില് അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്കും ഇവിടെയുണ്ട്.
ഉളുപ്പുണി: സാഹസികത അല്ലെങ്കില് ഓഫ് റോഡ് റൈഡേര്സിനെല്ലാം പറ്റിയയിടം. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ ഭംഗി ആവോളം ആസ്വദിച്ചങ്ങനെ യാത്ര പോവാം. ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പേര് കേട്ടയിടമാണിത്.
കുരിശുമല, തങ്ങൾപാറ, മുരുകൻ മല: പേര് കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ മനസിലാക്കാം ഇതെല്ലാം തീര്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം അല്പം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും കൂടിയാകാം ഇവിടെയെത്തിയാല്.
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