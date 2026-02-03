സപെഷ്യൽ കൂട്ട് കൊണ്ട് മത്തി പൊരിച്ചത്; കൊതിയൂറും രുചിയും മണവും, റെസിപ്പിയിതാ...
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രുചികരമായ മത്തി പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഊണിനും കപ്പയ്ക്കും നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനം...
Published : February 3, 2026 at 5:37 PM IST
ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചൂടോടെ കൊതിയൂറും മത്തി പൊരിച്ചത് ആയാലോ...ചോറുമാത്രം ആക്കണ്ട കപ്പയ്ക്കും ബെസ്റ്റു തന്നെ. എന്നും മീൻ പൊരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി വേറെ ചില കൂട്ടുകൾ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തുനോക്കൂ. നല്ല രുചിയും മണവും മനം നിറയ്ക്കും.
മത്തി, ചൂര, അയല, കണമ്പ്, ചെമ്പല്ലി, ആറ്റുമീനുകൾ തുടങ്ങി ഏത് മീനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചേ മീൻ പൊരിക്കൂ. ഇനി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായി എങ്ങനെ മത്തി പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ? ആദ്യമായി പാചകം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. വെറും ഇതുപത് മിനിറ്റിൽ രുചിയൂറും മത്തി പൊരിച്ചത് തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ....
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- പിരിയൻ മുളകുപൊടി- 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ഇഞ്ചി- ഒരു ചെറിയ കഷണം
- വെളുത്തുള്ളി- 6,7 അല്ലി
- കുരുമുളകുപൊടി- അര ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- വെളിച്ചെണ്ണ- മീൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായത് (ഏകദേശം 3 ടേബിൾസ്പൂൺ)
- ചെറിയ ഉള്ളി- 6,7 എണ്ണം
- വറ്റൽ മുളക്- 8,10 എണ്ണം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷണം ഇഞ്ചി, 6,7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകുപൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അൽപ്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം.
ശേഷം സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടായ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും തരുതരുപ്പോടെ ചതച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഈ അരപ്പും ചതച്ചെടുത്ത കൂട്ടും വരഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൽ നന്നായി പുരട്ടണം. എല്ലാ മീനിലും മസാല തേച്ചശേഷം കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മസാല പിടിക്കാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുക.
അൽപ്പ സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. പിന്നീട് അൽപ്പം കറിവേപ്പില തണ്ടോടെ പാത്രത്തിൽ നിരത്തിയിട്ടിട്ട് മീൻ ഇടുക. തീ കുറച്ച് സാവധാനം വേണം മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ. മീനിൻ്റെ രണ്ട് വശവും പാകത്തിന് വെന്ത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നല്ല രുചികരമായ സ്പെഷ്യൽ മത്തി പൊരിച്ചത് തയാർ.
