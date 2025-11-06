ചെറിയ മക്ക മുതല് ഊട്ടിയും മിനി ഊട്ടിയും വരെ കാണാം; ഇത് കേരളത്തിന്റെ അതിമനോഹര നാട്
യാത്ര പോകാന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം മലപ്പുറം. വിസ്മയം തീര്ക്കാന് നിരവധിയിടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ജില്ലയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ...
Published : November 6, 2025
മുനീറ.കെ
യാത്രകള് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം. സഞ്ചാരത്തിനാണെങ്കില് കൗതുകങ്ങള് ഒളിപ്പിച്ച നിരവധി ഇടങ്ങള് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരിടമാണ് സാഹിത്യ പ്രേമികളും വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം. മിനി ഊട്ടിയും തൂവല് തീരം ബീച്ചും തുടങ്ങി കണ്ണിനും മനസിനും കുളിരേകുന്ന നിരവധി ഇടങ്ങളുണ്ടിവിടെ. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നിരവധി സംഭാവനകള് നല്കിയിട്ടുള്ള തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റേത് അടക്കം നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നാടാണിത്. മാത്രമല്ല ചരിത്ര സ്മരണകള് നിരവധിയുറങ്ങുന്ന ഈയിടത്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കിന് കാടും തേക്ക് മ്യൂസിയവും ഉള്ളത്.
മലപ്പുറത്തെ കടലും കായല് തീരങ്ങളും: ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് പൊന്നാനി ബീച്ച്. കടല് കാഴ്ചകളും അതോടൊപ്പം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും ആസ്വദിക്കാന് ഇവിടെ എത്തിയാല് മതി. മലയാളത്തിലെ പൈതൃക നഗരം കൂടിയാണ് പൊന്നാനി. പുരാതന കാലത്തെ തുറമുഖം കൂടിയായ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാഴ്ചകളുമുണ്ട് ആസ്വദിക്കാന്. സൂര്യസ്തമയത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യം ഇവിടെ നിന്നും ദര്ശിക്കാനാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത്.
എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം: കുറ്റിപ്പുറമാണ് ബീച്ചിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്. 17.1 കിലോമീറ്ററാണ് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്നും ബീച്ചിലേക്കുള്ള ദൂരം. റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാല് ക്യാബോ/ ടാക്സിയോ പിടിച്ചാല് വേഗത്തില് ബീച്ചിലെത്താനാകും.
വിമാന മാര്ഗം: പൊന്നാനി ബീച്ചിൽ നിന്ന് 56.4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കാലിക്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. അതാണ് ബീച്ചിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം. ഇവിടെ നിന്നും ബസിനോ ടാക്സിക്കോ ബീച്ചിലെത്താനാകും.
റോഡ് മാർഗം: പൊന്നാനി ബീച്ചിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. സ്വകാര്യ ഗതാഗത സംവിധാനമോ, ബസോ, ടാക്സിയോ ഉപയോഗിച്ച് ബീച്ചിലെത്താം.
കാറ്റാടി മരങ്ങള് തണലേകുന്ന പടിഞ്ഞാറേക്കര: ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു മനോഹര ബീച്ചാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കര. പൊന്നാനിയോടെ ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ഇവിടെ ഭാരതപുഴയുടെയും തിരൂര് പുഴയുടെയും കടലിലേക്കുള്ള സംഗമം കാണാം. കാറ്റാടി മരങ്ങള് തണലേകുന്ന ഈ തീരം തൂവെള്ള മണല് തരികളാല് നിറഞ്ഞതാണ്. ദിനംപ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാനെത്തുന്നത്. കുട്ടികള്ക്കായി ഡിടിപിസിയുടെ പാര്ക്കും ഇവിടെയുണ്ട്. തിരൂരാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്.
വാക്കാട് ബീച്ച്: പൊന്നാനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് വാക്കാട് ബീച്ച്. പുഴ കടലില് സംഗമിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. ആനമലയില് നിന്നും ബോട്ടില് സഞ്ചരിച്ചാല് ഈ അഴിമുഖത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് വാക്കാട് ബീച്ചിലെത്താം. ദിവസവും നിരവധി സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ഇവിടെ കാഴ്ചകളുടെ പറുദീസയാണ് പ്രകൃതി ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരൂരില് നിന്നും 11 കിലോമീറ്റര് മാത്രം ദൂരത്തുള്ള ഇവിടെ സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ചകള്ക്ക് മൊഞ്ചേറും.
ഒട്ടുംപുറം ബീച്ച്/ തൂവല് തീരം: കടല് കാഴ്ചകള് നിരവധി ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ബീച്ചുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത്. എന്നാല് കടല് കാഴ്ചകള്ക്കൊപ്പം ദേശാട പക്ഷികളെയും കാണാന് കഴിയുന്ന ഒരിടമാണ് ഒട്ടുംപുറം ബീച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഇതിന് തൂവല് തീരം എന്നൊരു പേര് കൂടി വന്നത്. മനോഹരമായ ബീച്ചാണിത്. ഇതിനോട് ചേര്ന്ന് ഡിടിപിസിയുടെ പാര്ക്കുമുള്ളത് കൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് കുടുംബവുമായി ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ദേശാടക്കിളികള്ക്ക് പുറമെ രാവിലെ ഇവിടെയെത്തിയാല് കാണാനാകുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് ചെറുവള്ളങ്ങളിലെ മത്സ്യബന്ധനം. താനൂരാണ് അടുത്തുള്ള റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്.
വള്ളിക്കുന്ന് ബീച്ച്/ അരിയല്ലൂര് ബീച്ച്: ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരിടം അതാണ് വള്ളിക്കുന്ന് ബീച്ച്. മറ്റ് ബീച്ചുകളെ പോലെ സഥാസമയവും ആള്ത്തിരക്കൊന്നും ഇവിടെയുണ്ടാകില്ല. നഗര തിരക്കുകളില് നിന്നെല്ലാം അല്പം മാറി നില്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് പറ്റിയ ഇടമാണിത്. കടലോരത്തെ തെങ്ങിന് തോപ്പ് ബീച്ചിന് ഏറെ മനോഹാരിത പകരുന്നുണ്ട്. കടലോര കാഴ്ചകള് ആസ്വദിച്ച് താമസിക്കണമെങ്കില് അതുമാകാം. അതിനായി തെങ്ങിന് തോപ്പിനുള്ളില് റിസോര്ട്ടുമുണ്ട്. ഈ കടല് തീരത്തോട് ചേര്ന്നാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം.
ബിയ്യം കായല്: പൊന്നാനിക്ക് കൂടുതല് ഭംഗിയും ആകര്ഷണീയതയും നല്കുന്ന ഒന്നാണ് ബിയ്യം കായല്. സാഹസികതയും ജല കായിക വിനോദങ്ങള്ക്കും മികച്ചൊരിടമാണിവിടം. മാറഞ്ചേരിയെയും പൊന്നാനി നഗസഭയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബിയ്യം കായലിന് കുറുകെയൊരു തൂക്കുപ്പാലം ഉണ്ട്. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യ ആകര്ഷണമാണ്. ഇവിടെയെത്തുന്നവര്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാര്ക്കും വാഹനം പാര്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്.
എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം: പൊന്നാനി ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് നിന്നും 6 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്താണ് ബിയ്യം കായലുള്ളത്. ട്രെയിന് മാര്ഗം എത്താന് ഉദേശിക്കുന്നവര്ക്ക് കുറ്റിപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റേഷനുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റര് അകലെയാണിത്. കരിപ്പൂര് ഇന്റര്നാഷണല് എയര്പോര്ട്ടാണ് അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം. 55 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്നും ബിയ്യം കായലിലേക്കുള്ളത്.
പ്രകൃതി ഭംഗി തുളുമ്പുന്ന മലപ്പുറം: പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടിയെന്ന് പലരും തമാശയില് പറയുമെങ്കിലും ഊട്ടിയോളം തന്നെ ഭംഗിയുണ്ട് മലപ്പുറത്തെ ഈ മിനി ഊട്ടിക്ക്. മലപ്പുറം അരിമ്പ്രയിലാണ് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ ഈയിടമുള്ളത്. ഊട്ടിയെ പോലെ സഥാസമയവും തണുപ്പ് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇവിടെ ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദര്ശിക്കണം. സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്നും 445 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് ഈയിടം. കേരളത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന ടൂറിസ് സ്പോര്ട്ടായ ഇവിടെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പും താഴ്വരകളും ചെറുകുന്നുകളും കാണാം.
അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാഴ്ചകളും ഇവിടെയെത്തിയാല് ആസ്വദിക്കാനാകും. നേരത്തെ വിദേശ വീഡിയോകളില് മാത്രമാണ് മലയാളികള് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാഴ്ചകള് കണ്ടാസ്വദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുണ്ട് എന്നതാണ്. ഒരാള്ക്ക് വെറും 100 രൂപയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള എന്ട്രി ടിക്കറ്റ്.
മിസ്ടി ലാന്ഡ് എന്ന പാര്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇവിടെയെത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയുന്ന നിരവധി റൈഡുകളും ഈ പാര്ക്കിലുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ പാര്ക്ക് സന്ദര്ശകര്ക്കായി തുറക്കും.
മിനി ഊട്ടിയില് അതിരാവിലെ എത്തുന്നവര്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇവിടം സമ്മാനിക്കുക. കോടമഞ്ഞും കണ്ണാടിപ്പാലത്തിലൂടെയുള്ള നടപ്പും കുളിരും എല്ലാം ആവോളം ആസ്വദിക്കാം. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാകുന്നതില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
രാവിലെ 6 മണി മുതല് വൈകിട്ട് രാത്രി 8.30 വരെയാണ് ഇവിടേക്കുള്ള സന്ദര്ശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം- കോഴിക്കോട് പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോള് അറവങ്കരയില് നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റര് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാല് മിനി ഊട്ടിയിലെ മിസ്ടി പാര്ക്കിലെത്താം. എന്നാല് കൊണ്ടോട്ടി ടൗണില് നിന്നും 13 കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിക്കണം ഇവിടെയെത്താം.
കോട്ടക്കുന്ന് വാട്ടര് തീം പാര്ക്ക്: ജില്ലയിലെ വാട്ടര് തീം പാര്ക്കുകളില് ഏറ്റവും വലിയ പാര്ക്കാണ് കോട്ടക്കുന്ന്. നിരവധി റൈഡുകളാണ് സന്ദര്ശകര്ക്കായി ഇവിടെയുള്ളത്. കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാകുന്നയിടം. അതിവിശാലമായ പാര്ക്കില് പ്രകൃതി മനോഹാരിതയും ആസ്വദിക്കാനാകും. അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്ക്, മിറാക്കിള് ഗാര്ഡന്, ഡെയിം സോണ്, ബലൂണ് പാര്ക്ക്, ഫണ് പാര്ക്ക്, സൈക്കിള് ട്രാക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി എന്റര്ടൈയ്ന്മെന്റുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഈ പാര്ക്ക് മലപ്പുറം ടൗണില് നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റര് മാറിയാണ്.
ഫ്ലോറാ ഫാന്റസിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്ക്: വിനോദത്തിനും സാഹസികതയ്ക്കും പറ്റിയ ഒരിടമാണ് വളാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലോറാ ഫാന്റസിയ പാര്ക്ക്. നിരവധി റൈഡുകളും വിവിധ വാട്ടര് ആക്റ്റിവിറ്റികളും ഉണ്ടിവിടെ. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറും. കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ഒരിടം. രാവിലെ 11 മണി മുതല് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് പാര്ക്കിന്റെ പ്രവര്ത്തന സമയം. പാര്ക്കിലേക്ക് പ്രവേശന ഫീയുണ്ട്. വളാഞ്ചേരി ടൗണില് നിന്നും 9 കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിച്ചാല് വളാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലോറാ ഫാന്റസിയ പാര്ക്കിലെത്താം.
കൊടികുത്തി മല: ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഹില് സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നാണ് കൊടികുത്തിമല. സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്നും 522 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് കൊടികുത്തി മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത വേനലിലും ഇവിടെ കുളിര് കോരും. വെട്ടത്തൂര്, താഴേക്കോട് ഗ്രാമങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കൊടികുത്തിമല ചെറു അരുവികളാലും വനത്താലും പുല്മേടുകളാലും സമ്പന്നമാണ്. താഴേ നിന്നും നടന്ന് മുകളിലെത്തിയാല് പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരത്തിന്റെ വിദൂര ദൃശ്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കാം. തിരക്കേറിയ നഗര ജീവിതത്തില് നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര.
സായാഹ്നങ്ങളില് മലമുകളില് എത്തുന്നവര്ക്ക് സൂര്യാസ്തമയവും കണ്ട് മടങ്ങാം. പച്ചപ്പാര്ന്ന മലകള്ക്കും കുന്നുകള്ക്കും മുകളിലൂടെ കാണുന്ന അസ്തമയ സൂര്യന്റെ കാഴ്ച ഹൃദയം കവരുന്നത് തന്നെയാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അമ്മിണിക്കാടന് മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പ്രദേശമാണിത്. സഥാസമയം വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും തണുപ്പും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടയ്ക്ക് ഈറനണിയിക്കുന്ന മഴയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്ഷണം.
മലയുടെ താഴ്വാരം വരെ മാത്രമെ വാഹനത്തില് സഞ്ചരിക്കാനാകൂ. പിന്നീട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കല്ല് പാകിയ കാട്ടുപാതയിലൂടെ മലമുകളിലേക്ക് കയറാം. പാതയില് ഇടക്കെല്ലാം വിശ്രമിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകളുമുണ്ട്. തണുപ്പും കാടിന്റെ ശബ്ദവുമെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നടന്നാല് ഒരു മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെത്താം. രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് പ്രവേശനാനുമതിയുള്ളത്. പെരിന്തല്മണ്ണ ടൗണില് നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം.
മഞ്ഞ് പെയ്യും കക്കാടംപൊയിലില്: മലബാറിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിടമാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കക്കാടംപൊയിലില്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പും വെള്ളച്ചാട്ടവും കോടയും ട്രെക്കിങ്ങുമെല്ലാമാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഈയിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കുന്നുകളും മലകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. മലയുടെ താഴ്വാരം വരെ മാത്രമെ വാഹനത്തില് സഞ്ചരിക്കാനാകൂ. പിന്നീട് മല കയറ്റത്തിന് സമാനമായി റോഡിലൂടെ നടന്ന് കയറണം.
നടക്കാന് പ്രയാസമുള്ളവര്ക്ക് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിയുമാകാം. നടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം വേഗത്തില് മനസിലാക്കാന് കഴിയും. തണുപ്പും കോടയും കൂടിവരും. സഥാസമയവും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റില് പുല്ത്തകിടി ആടിയുലയുന്നത് കാണാന് അതിമനോഹരമാണ്. പരന്ന് കിടക്കുന്ന പുല്മേട്ടില് നിന്നും നോക്കുമ്പോള് അല്പം ദൂരെ കുത്തനെയുള്ള മല കാണാം.
അതിന് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികള് നടന്ന് കയറുന്നത് കണ്ടാല് സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാള്ക്കും മലകയറാന് തോന്നും. മുകളിലെത്തിയാല് വെയില് നീക്കി കോട പുറത്ത് വരുന്നതും ഏറെ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാണ്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥയില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുക. മഴക്കാലമായതോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സന്ദര്ശകരുടെ ഒഴുക്കും വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോര് ചെയ്യേണ്ട ഒരിടമാണ് കക്കാടംപൊയിലില്. അത്രയേറെയുണ്ട് ഇവിടെ പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ വിസ്മയങ്ങള്. കോഴിക്കോട് നിന്നും 50 കിലോമീറ്ററും നിലമ്പൂരില് നിന്നും 24 കിലോമീറ്ററും ദൂരെയാണ് കക്കാടംപൊയിലില്.
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില് മാത്രമല്ല കെഎസ്ആര്ടിസിയിലും ഇവിടെയെത്താം. കോഴിക്കോട്, തിരുവമ്പാടി, നിലമ്പൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും കക്കാടംപൊയിലിലേക്ക് കെഎസ്ആര്ടിസി സര്വീസുണ്ട്.
തേക്ക് മ്യൂസിയം ചരിത്രത്തിലേക്ക്: നിലമ്പൂര് എന്ന പേര് കേള്ക്കുമ്പോള് ആദ്യം മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒന്നാണ് തേക്കും കാടും തേക്ക് മ്യൂസിയവും. തേക്കും നിലമ്പൂരും തമ്മിലുള്ള ആ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില് നിലമ്പൂരിന്റെ ചിത്രം അപൂര്ണമാണെന്ന് പറയാം. കാലപ്പഴക്കം ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ചിതലരിക്കാത്ത തേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം പറയുന്നത്.
തേക്ക് മ്യൂസിയത്തില് തേക്കില് തീര്ത്ത വിവിധയിനം വസ്തുക്കള് കാണാനാകും. എല്ലാം കാലങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും അവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു മങ്ങലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
തേക്ക് മ്യൂസിയത്തില് നിന്നും മനുഷ്യ നിര്മിത തേക്കും കാട് അഥവാ കനോലി പ്ലോട്ടിലേക്ക് വെറും ഏഴ് കിലോമീറ്റര് മാത്രമെ ദൂരമുള്ളൂ. കുത്തിയൊഴുകുന്ന ചാലിയാര് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിര്മിച്ചിട്ടുള്ള തൂക്കുപാലം കടന്ന് വേണം കനോലി പ്ലോട്ടിലെത്താന്. ഇവിടെ എത്തിയാലാകട്ടെ നിരവധി വലുപ്പത്തിലും വണ്ണത്തിലുമുള്ള തേക്കുകള് കാണാം.
ആകാശം മുട്ടെ വളര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ഈ മരങ്ങള് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഇവിടെ തണലേകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടും വേനലിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നാല് ചൂടിന് വളരെ ആശ്വസമാണ്. കേരളത്തിലെ സമ്പന്നമായ വന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തെളിവാണിത്.
തേക്കുകള് മാത്രമല്ല വളരെ അപൂര്വ്വമായ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ചാലിയാറും കുറുവന് പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന ഈ തുരുത്തില് ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ലോക പ്രശസ്തമായ ഈ പ്ലാന്റേഷനിലെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം കണ്ണിമാരി എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കാണ്. നിലമ്പൂരില് നിന്നും വഴിക്കടവിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് ഈ സ്പോട്ടുള്ളത്. നിലമ്പൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്നും 6.3 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്താണിത്.
ബ്രിട്ടീഷുകാര് പണിത പടുകൂറ്റന് ബംഗ്ലാവ്: നഗര നിരക്കില് നിന്നെല്ലാം മാറി അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാല് എത്തുക ഒരു കാട്ടിനുള്ളില്. പടുകൂറ്റന് മരങ്ങളും അടിക്കാടുകളും നിറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിനുള്ളില് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ്. ബ്രീട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ നിലനില്ക്കുന്ന ശേഷിപ്പാണിത്. 1898ലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഈ കെട്ടിടം നിര്മിച്ചത്. 1920ല് മലബാര് കലാപ സമയത്ത് ഇതിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീട് 1928ല് ഇത് പുതുക്കി പണിയുകയും ചെയ്തു.
അക്കാലത്ത് വനം വകുപ്പ് മേധാവികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയില് നിന്നും പിന്മാറിയതോടെ ഈ ബംഗ്ലാവ് ഡിഎഫ്ഓമാര് അവരുടെ വസതിയായി ഉപയോഗിച്ചു. അതിന് ശേഷം വിവിധ സേനകളുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസായും ഉപയോഗിച്ചു.
1990 വരെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് കെട്ടിടം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഈ ബംഗ്ലാവ് അതേപ്പടി നിലനിര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ശൈലിയില് നിര്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ഉയര്ന്ന മേല്ക്കൂരകളുണ്ട്.
ഇതിനുള്ളില് വലിയ മുറികളും കാണാം. രണ്ടാം നില നിര്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂര്ണമായും മരപ്പലകകള് കൊണ്ടാണ്. വലിയ ജനാലകളും കെട്ടിടത്തിലുണ്ട്. ജനലില് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ചില്ലുകളാണുള്ളത്. ഇത് അക്കാലത്തെ നിര്മാണ ശൈലിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
കെട്ടിടത്തിലെ മരപ്പലകകള് ഇപ്പോഴും നശിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് നിര്മാണ മികവ് വിളിച്ചോതുന്നതാണ്. കെട്ടിടം മാത്രമല്ല അതിനോട് ചേര്ന്ന് ഒരു ആകാശ പാതയും ഇവിടെയുണ്ട്. വലിയ കൂറ്റന് മരങ്ങളില് ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇത് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള് ഈ ആകാശപാതയിലൂടെ വനത്തിലുള്ളിലേക്ക് പോകും.
നിരവധി സന്ദര്ശകരാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്താറുള്ളത്. നിലമ്പൂര് ചന്തകുന്നിലാണ് ഈ ബംഗ്ലാവുള്ളത്. ചന്തകുന്ന് ബസ് സ്റ്റാന്റിന് എതിര്വശത്തെ റോഡിലൂടെ അല്പം മുന്നോട്ട് പോയാല് ബംഗ്ലാവ് കുന്നിലേക്കുള്ള റോഡെത്തും. അതിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന യാത്ര നേരെ ചെന്നെത്തുക ബ്രിട്ടീഷുകാര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പണിത പടുകൂറ്റന് ബംഗ്ലാവിന് മുമ്പിലാകും.
വിനോദ സഞ്ചാരം മാത്രമല്ല മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് മലപ്പുറം. വിവിധ മതവിശ്വാസികള് സൗഹൃദപൂര്വ്വം ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെ നിരവധി പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളും മസ്ജിദുകളുമുണ്ട്. അത്തരം ചില പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം.
കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. കോട്ടയ്ക്കലില് നിന്നും 10 കീമി അകലെ കാടാമ്പുഴയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രം പുരാതന കേരളത്തിലെ 108 ശ്രീദുർഗാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. വളരെ ശാന്തവും സുന്ദരവുമായ അന്തരീക്ഷം നല്കുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത്. വൈകിട്ട് 4.30 മുതല് 12.30 വരെയും വൈകിട്ട് 4.30 മുതല് 7.30 വരെയുമാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം.
തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: കേരളത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. പെരിന്തല്മണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത്. ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
‘തിരുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവതിയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധി. അത്യാകര്ഷകമായ രൂപവും ഗാംഭീര്യവുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്. പെരിന്തല്മണ്ണ- കോഴിക്കോട് പാതയിലൂടെ മൂന്ന് കീമി സഞ്ചരിച്ചാല് ഹൈവേയില് നിന്നും നോക്കി കാണാവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്.
ഒരു കുന്നിന് മുകളിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുന്ന് കയറി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാല് തെക്കേ നട കയറി ചെല്ലുമ്പോള് കിഴക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി കാണുന്ന ശ്രൂമൂല സ്ഥാനത്ത് വേണം ആദ്യം തൊഴുത് പ്രാര്ഥിക്കാന്.
ആലത്തിയൂര് ഹനുമാന് ക്ഷേത്രം: ജില്ലയില് തീരൂരിന് സമീപത്താണ് പ്രശസ്തമായ ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത്. 3000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വസിഷ്ഠ മുനിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹനുമാന് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിച്ച് വരുന്നത്. ഹനുമാന് ക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീരാമനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ.
മലബാറിന്റെ ചെറിയ മക്ക: കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം പള്ളികളില് വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പള്ളിയാണ് പൊന്നാനി ജുമാ മസ്ജിദ്. മലബാറിന്റെ ചെറിയ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മസ്ജിദിന് ഏകദേശം 500 വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട്. കേരളത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ വളര്ച്ചയില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച മസ്ജിദാണിത്.
അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണ് 1591ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ മസ്ജിദ്. സൈനുദ്ദീന് മഖ്തൂമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈജിപ്ത്, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളില് പഠനം നടത്തിയ മഖ്തൂം പള്ളികളില് ദര്സിനെ ശാസ്ത്രീയവത്കരിച്ചു.
പോര്ച്ചുഗീസിനെതിരെയുണ്ടായ പോരാട്ടങ്ങളിലും നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജുമാ മസ്ജിദ്. കാലങ്ങള് പഴക്കമുള്ള ഈ മസ്ജിദ് ഇന്നും അതിന്റെ പഴയ പ്രൗഢിയോടെ തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനി ടൗണിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം.
സാഹിത്യത്തിലും മികച്ച സംഭാവനകള്: വിനോദങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല സാഹിത്യ രംഗത്തും ജില്ല മലയാളത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലവും മലപ്പുറത്താണ്. തിരൂരിലെ തുഞ്ചന് പറമ്പ്.
നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസവും തുഞ്ചന്പറമ്പില് എത്തുന്നത്. കവിയുടെ ജീവിതത്തെയും അതോടൊപ്പം പൈതൃകത്തെയും അടുത്തറിയാന് നിരവധി സാഹിത്യപ്രേമികളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പഴമ വിളിച്ചോതുന്ന കെട്ടിടവും കവാടങ്ങളും പ്രകൃതി ഭംഗിയേറെ തുളുമ്പുന്ന ചുറ്റുപാടുമെല്ലാം ഇവിടെ ആകര്ഷകമാക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല തുഞ്ചന് സ്മാരകവും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള കൃഷ്ണശിലാമണ്ഡപവും ഇവിടെയുണ്ട്. വായന താത്പര്യമുള്ളവര്ക്കും പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണിത്. അമൂല്യമായ നിരവധി കൃതികളുള്ള മലയാള സാഹിത്യ മ്യൂസിയവും ഇവിടെയുണ്ട്. രാവിലെ 9.30 മുതല് വൈകിട്ട് 5.30 വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനാനുമതിയുള്ളത്. തിരൂര് ടൗണില് നിന്നും 1.7 കീമി മാത്രമാണ് തുഞ്ചന് പറമ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം.
എഴുത്തച്ഛന് (തിരൂര്): ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് രാമാനുജന് എഴുത്തച്ഛന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 16ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തിരൂരിലെ തൃക്കണ്ടിയൂര് ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്ത് തുഞ്ചന് പറമ്പാണ് കവിയുടെ ജന്മസ്ഥലം.
30 അക്ഷരമുള്ള വട്ടെഴുത്തിന് പകരം 51 അക്ഷരമുള്ള മലയാളം ലിപി പ്രായോഗത്തില് വരുത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കാവ്യ രചന രീതിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി എഴുത്തച്ഛന് രചിച്ച ആദ്യ കൃതി ഹരിനാമ കീര്ത്തനമാണ്.
ആര്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി (1925 സെപ്റ്റംബര്- 2023 ജൂലൈ 7 പൊന്നാനി) : കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമാണ് കെഎം വാസുദേവന് നമ്പൂതിരി അഥവാ ആര്ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി. വളരെയധികം ജനപ്രിയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്. 2003ലെ രാജാ രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും ആര്ട്ടിസ്റ്റ് തമ്പൂതിരിക്കായിരുന്നു.
ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (1909 ജൂണ് 13-1998 മാര്ച്ച് 19 പെരിന്തല്മണ്ണ): കേരളീയ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ താത്വികാചാര്യനും ഐക്യകേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു ഏലംകുളം മനയ്ക്കല് ശങ്കരന് നമ്പൂതിരി അഥവാ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇഎംഎസാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തില് മാത്രമല്ല ചരിത്രകാരന്, സാമൂഹിക പരിഷ്കര്ത്താവ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ക്ഷോഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇഎംഎസ്.
വള്ളത്തോള് നാരായണ മേനോന് (1878 ഒക്ടോബര് 13- 1958 മാര്ച്ച് 12): മഹാകവിയും വിവര്ത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോള് നാരായണമേനോന്. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാല്മീകി രാമായണം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാന്സുലേറ്റ് ചെയ്ത വള്ളത്തോളിനെ പിന്നീട് കേരളവാല്മീകി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.
12ാം വയസ് മുതല് കവിതകള് എഴുതിത്തുടങ്ങി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദര്ശങ്ങളില് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നയാളാണ് വള്ളത്തോള്. ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി എന്റെ ഗുരുനാഥന് എന്ന കവിതയും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ വേര്പ്പാടില് ദുഃഖിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വിലാപ കാവ്യമാണ് ബാപ്പുജി.
പൂന്താനം നമ്പൂതിരി (1547-1640 - കീഴാറ്റൂര്): കേരളത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തവിപ്രമുഖന്മാരില് ഒരാളായിരുന്നു പൂന്താനം തമ്പൂതിരി. പ്രശസ്ത കവിയും ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനുമായിരുന്നു പൂന്താനം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരാണര്ഥമാണ് പൂന്താനദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
മലയാള മാസമായ കുംഭത്തിലാണ് ഈ ദിനാചരണം. ജ്ഞാനപ്പാനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതി. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുള്ള നിരവധി സ്തുതി ഗീതങ്ങളും പ്രാർഥന ഗാനങ്ങളും പൂന്താനത്തിന്റെതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
മോയിന്കുട്ടി വൈദ്യര് (1852- 1891 കൊണ്ടോട്ടി): മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ കളിത്തോഴന് എന്ന വിശ്വ ഖ്യാതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മോയിന്കുട്ടി വൈദ്യര്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനയുടെ കുലപതിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ അനന്യമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു മോയിന് കുട്ടി വൈദ്യര് പിതാവില് നിന്നും നാട്ടെഴുത്തച്ഛന്മാരില് നിന്നും വിവിധ ഭാഷകള് സ്വയത്തമാക്കി.
അറബി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, പാഴ്സി, സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്പീസായ പ്രണയകാവ്യമാണ് 'ബദറുല് മുനീര് ഹുസ്നുല് ജമാല്'. പ്രണയം പ്രമേയമായ ആദ്യ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൂടിയായ ഇത് രചിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 20ാം വയസിലാണ്. ബദര് പാട്ട്, ഉഹ്ദ് പാട്ട്, ഖിസപ്പാട്ട്, എലിപ്പട, കരമഞ്ഞ് മാല എന്നിവയാണ് മോയിന്കുട്ടി വൈദ്യരുടെ പ്രസിദ്ധ കാവ്യങ്ങള്.
വൈദ്യരത്നം പിഎസ് വാര്യര് (1869-1944 കോട്ടക്കല്): കേരളത്തില് ആയുര്വ്വേദം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതില് വലിയ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് വൈദ്യരത്നം പിഎസ് വാര്യര്. ഐക്യ കേരളം എന്ന ആശയത്തിന് ആയുര്വേദക്കൂട്ട് ഒരുക്കിയ മഹാനാണ് ഇദ്ദേഹം. കുട്ടഞ്ചേരി മൂസില് നിന്നും നേടിയ പാണ്ഡിത്യമാണ് ഇദ്ദേഹം കൈമുതലാക്കിയത്.
പിന്നീട് 1902ല് ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാരായമംഗലം രാമവാര്യർ, പന്നിയംപള്ളി കുഞ്ഞുകുട്ടി വാരസ്യാർ എന്നിവരായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. ആയുര്വേദത്തില് മാത്രമല്ല പില്ക്കാലത്ത് അലോപ്പതിയിലും ഇദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന് നായര് (1906-1974 കുറ്റിപ്പുറം): മലയാള കവിതയിൽ കാല്പനികതയിൽ നിന്നുള്ള വഴിപിരിയലിന് തുടക്കം കുറിച്ച കവിയും നാടകകൃത്തുമാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ. പൂതപ്പാട്ട്, കാവിലെപ്പാട്ട്, പുത്തൻകലവും അരിവാളും, ബുദ്ധനും നരിയും ഞാനും തുടങ്ങി നിരവധിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികള്. പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള കുറ്റിപ്പുറമാണ് ജന്മദേശം.
മലപ്പുറം വിനോദ സഞ്ചാരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ:
