രാമശേരി ഇഡലി കഴിക്കാൻ പാലക്കാട് പോകണ്ട; തിരുവനന്തപുരത്ത് രാമശേരി ഇഡലി മേള പുരോഗമിക്കുന്നു
തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവര്ക്കും തലസ്ഥാന വാസികള്ക്കും രാമശേരി ഇഡലിയുടെ രുചി നുകരമാന് ഇതൊരു സുവര്ണാവസരമാണ്. രാമശേരി ഇഡലി എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധമായ ഈ വിഭവത്തെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതലിയര് സമുദായക്കാരാണ്.
Published : October 18, 2026 at 7:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ കെടിഡിസി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലില് ഇപ്പോള് രാമശേരി ഇഡലി മേള പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിജദശമി ദിനമായ ഒക്ടോബര് 21 വരെ മേള തുടരും. പാലക്കാട് രാമശേരി ഇഡലി ലഭിക്കുന്ന സരസ്വതി ടീ സ്റ്റാള് ഉടമ സ്മിത വിജയകുമാറാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാമേശേരി ഇഡലി തത്സമയം പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണ പ്രിയര്ക്ക് നല്കുന്നത്.
തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവര്ക്കും തലസ്ഥാന വാസികള്ക്കും രാമശേരി ഇഡലിയുടെ രുചി നുകരമാന് ഇതൊരു സുവര്ണാവസരമാണ്. രാമശേരി ഇഡലി എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധമായ ഈ വിഭവത്തെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതലിയര് സമുദായക്കാരാണ്. ഈ സമുദായത്തിലെ അഞ്ചാം തലമുറയില് പെട്ട ആളാണ് സ്മിത വിജയകുമാര്.
എട്ട് വർഷത്തോളമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് രാമശേരി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് സരസ്വതി ടീ സ്റ്റാള് ഉടമ സ്മിത വിജയകുമാർ പറയുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും എത്തുന്നത്. പ്രധാനമായും മാവ് അരയ്ക്കുന്നതിലാണ് രാമശേരി ഇഡലിയുടെ പ്രത്യേകത. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്.
പണ്ട് പുളി വിറക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ആയി എന്ന് മാത്രം. ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ അഴുക്കാകാതെ ഇരിക്കും. ചട്ണി, സാമ്പാർ, പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടുയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചാണ് കൊടുക്കാറ്. പലരും രാമശേരി ഇഡലിയും മട്ടൻ കറിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കടയിൽ എന്തായാലും ഇഡലിക്കൊപ്പം മാംസം വിളമ്പാറില്ല എന്നും സ്മിത പറയുന്നു.
രാമശേരിയിലേക്ക് ഇഡലിയെത്തിയ കഥ
പാലക്കാടിനടുത്ത് രാമശേരിയില് താമസമാക്കിയ മുതലിയാര് സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാമശേരി ഇഡലി ചരിത്രം. ഏകദേശം 200 വര്ഷം മുന്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം, തിരുപ്പൂര്, തഞ്ചാവൂര്, എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് നെയ്ത്ത് ജോലിക്കായി കേരളത്തിലെത്തി പാലക്കാട്ടെ രാമശേരിയില് താമസമാക്കിയവരാണ് ഈ ഇഡലി കേരളത്തിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് നെയ്ത്ത് വ്യവസായം തകർന്നതോടെ ഉപജീവനത്തിനായി ഇഡലി തയ്യാറാക്കി.
മുതലിയാര് സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രദാന ഉപജീവനമാര്ഗം നെയ്ത്തായിരുന്നു. എന്നാല് കാല ക്രമേണ നെയ്ത്തു വ്യവസായം തകരുകയും കുടുംബം പുലര്ത്താന് മറ്റു വഴികളില്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് മുതലിയാര് സമുദായത്തിലെ പാചകത്തില് പ്രാവീണ്യമുള്ള ചിറ്റൂരി അമ്മാള് എന്ന സ്ത്രീ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മറികടക്കാന് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത പാചക രീതികള് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി വില്പ്പന ആരംഭിച്ചു. ഇതാണ് പിന്നീട് രാമശേരി ഇഡലി എന്ന പേരില് പ്രശസ്തമായത്. കര്ഷക തൊഴിലാളികള്ക്കും സമീപത്തെ പാടങ്ങളില് പണിയെടുത്തിരുന്നവരുമായിരുന്നു ഇഡലിയുടെ ആദ്യകാല ഉപഭോക്താക്കള്.
രാമശേരി ഇഡലിയുടെ ആകൃതിയും രഹസ്യക്കൂട്ടും
സാധാരണ ഇഡലിയുടെ ആകൃതിയില് നിന്ന് രാമശേരി ഇഡലി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് ദോശപോലെ പരന്ന ആകൃതിയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമേന്മ കാരണം ഇഡലി ഒരാഴ്ച വരെ കേടു കൂടാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് അരിയുടെയും ഉഴുന്നിൻ്റെയും ഗുണമേന്മയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കാരണം കാല ദൈര്ഘ്യം അൽപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ദീര്ഘ ദൂര യാത്രകള്ക്ക് പോകുന്നവര്ക്ക് ഇത് ധൈര്യമായി ഒപ്പം കൂട്ടാം. മണ്കലങ്ങള്, പുളിമരത്തിൻ്റെ വിറക്, മണ്പാത്രങ്ങളുടെ സുഷിരങ്ങള് ഇഡലിക്ക് കൂടുതല് മൃതുത്വവും മണ് പാത്രങ്ങളുടെ മണവും സമ്മാനിക്കുന്നു.
പാലക്കാട് പോകാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് രാമശേരി ഇഡലി കഴിക്കാവുന്നതാണെന്ന് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ ചീഫ് ഷെഫ് അരുൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇഡലിയുടെ പരമ്പരാഗതമായി രുചി മാറാതെതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇഡലി തയ്യാറാക്കുന്നത്. സ്മിതയും കുടുംബവും തന്നെയാണ് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്തുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഒരു മണ്പാത്രത്തിന് മുകളില് പരുത്തി നൂലു കൊണ്ട് നെയ്ത വല കെട്ടിവച്ച് സ്റ്റീമര് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അതിന് മുകളില് നനഞ്ഞ കോട്ടണ് തുണി വിരിക്കും. അതിലേക്ക് അരച്ച മാവ് ഒഴിച്ച് പരത്തിയാണ് ഇഡലി തയ്യാറാക്കുന്നത്. പരുത്തി നുലുകൊണ്ടുള്ള വല അവരുടെ നെയ്ത്തു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കൂടി അടയാളമാണ്. ഇഡലിയുടെ ചേരുവ ഇവരുടെ കുടുംബ രഹസ്യമാണ്. എങ്കിലും അരി, ഉഴുന്ന്, ഉലുവ എന്നിവയുടെ അനുപാതവും മാവ് പുളിപ്പിക്കാനുള്ള സമയവും ഇവര്ക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
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