രാജ്യത്തെ ബുദ്ധ തീര്ത്ഥാടക കേന്ദ്രങ്ങളില് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണമെന്ന് വിനോദസഞ്ചാര വിദഗ്ദ്ധര്
രാജ്യത്തെ ബുദ്ധമത തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യല് സംവിധാനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചഞ്ചല് മുഖര്ജിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : April 6, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദക്ഷിണേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള മതസഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കാനായി രാജ്യത്തെ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് ഈ രംഗത്തുള്ളവരുടെ സഹകരണത്തോടെ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം നടപടികള് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
Also Read: കാറ്റാടിത്തണലും കടൽക്കാറ്റും; ബ്രൈഡ് ടു ബി മുതൽ സേവ് ദി ഡേറ്റ് വരെ, അടിമുടി മാറി ഗോതീശ്വരം ബീച്ച്
കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് വിനോദസഞ്ചാരവ്യവസായ മേഖലയില് നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലായ്മ, മോശശം ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രാദേശിക സേവനങ്ങള്, മതിയായ വിമാന സര്വീസുകളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവ സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രകള് അനാകര്ഷകമാക്കുന്നു.
ബുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് ഈ രംഗത്തെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം രാജ്യാന്തര സഞ്ചാരികള്കള്ക്ക് മികച്ച അനുഭവമാകാന് ബഹുഭാഷ മാര്ഗദര്ശികളുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കും. പല തീര്ത്ഥാടകരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദര്ശനം കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആത്മീയ യാത്രയാണ്. എന്നാല് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനമില്ലാതെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണമില്ലാതെയും സുസ്ഥിര സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തവുമില്ലാതെയും ഇത്തരം ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകള് പൂര്ണമായും ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല.
കൃത്യമായ നടത്തിപ്പില്ലായ്മ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സാധ്യതകള്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുവെന്ന് ട്രാവല് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷന് പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് കൗണ്സില് ചെയര്മാന് രാജന് സൈഗാള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം മറ്റ് ചില സുപ്രധാന ആശങ്കകളും പങ്കുവച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആത്മീയ വിനോദയാത്രകള് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ളത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കില് കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ലോകത്തെ എണ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ബുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് നാം അവയുടെ സാധ്യതകള് പൂര്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത്തരം പല കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് അപര്യപ്തമാണ്. മോശം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, ദുര്ബലമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്, പരിമിതമായ വിമാന സേവനങ്ങള്, സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് തുടങ്ങിയവയും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയെ പിന്നോട്ട് അടിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം സന്ദര്ശകരുടെ സംതൃപ്തിയെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ബുദ്ധമത തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തില് വന്തോതില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണെന്നും സൈഗാള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ സാധ്യതകള് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിലൂടെയും നടത്തിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തലിലൂടെയുമേ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നത്. സന്ദര്ശകര്ക്ക് മികച്ച അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാന് നമുക്ക് സാധിക്കണം.
ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങള് ഈ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതെന്ന് സമാനമായ ആശങ്കകള് പങ്കു വച്ച് കൊണ്ട് ട്രാവല് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷന് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം മാനവ് സോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇനിയും വികസന സാധ്യതകള് ഏറെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്ക്കാരിന്റെ സുസ്ഥിര ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തില് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൂടുതല് വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കാന് നമുക്കാകണം.
രാജ്യാന്തര യാത്രികരുടെ പ്രതീക്ഷകള് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പൂര്ത്തികരിക്കാനാകണം. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല് ശൃംഖലകളുടേത് അടക്കം അവശ്യ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള താമസസൗകര്യങ്ങള് സജ്ജമാക്കണം, ഒപ്പം സഞ്ചാരികള്ക്ക മതിയായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
സന്ദര്ശകര്ക്ക് കേവലം ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം മാത്രമല്ല ആവശ്യം. സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും എല്ലാം വേണം. ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആതിഥേയ സേവനങ്ങളുമില്ലെങ്കില് ചരിത്ര, മതപ്രാധാന്യം കൊണ്ടു മാത്രം ആരും ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളില് രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വേണം.
ബുദ്ധമത സഞ്ചാരം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രാലയം വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും അടക്കം ബഹുവിധ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയങ്ങള്,സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള് , സഞ്ചാര വാണിജ്യ മേഖല തുടങ്ങിയവയുമായി ചേര്ന്ന് ആഗോള വേദികളില് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ബുദ്ധമത പൈതൃകം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്.
സര്ക്കാര് നിരവധി പ്രോത്സാഹന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര റോഡ് ഷോകള്, രാജ്യാന്തര യാത്രാ പ്രദര്ശനങ്ങളില് പങ്കെടുക്കല്, മേളകള്, സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ യാത്ര നടത്തിപ്പുകാര്ക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള യാത്രകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാനായി സര്ക്കാര് നിക്ഷേപങ്ങളും നടത്തുന്നു. സ്വദേശ് ദര്ശന്, സ്വദേശന് ദര്ശന്2 തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഒപ്പം തീര്ത്ഥാടന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രഷാദ് എന്നൊരു പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഇതിന് അനുപൂരകമായി ചലഞ്ച് ബെയ്സ്ഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷന് വികസനം,സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായം, മൂലധന നിക്ഷേപം എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ഏജന്സികളുടെ സുപ്രധാന പദ്ധതികളുമുണ്ട്.
ബുദ്ധമത തീര്ഥാടന വിനോദസഞ്ചാരത്തെ പുറകോട്ടടിക്കുന്ന ചില സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഹോട്ടല് ആന്ഡ് റസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓണററി ട്രഷറര് ആയ ഗാരിഷ് ഒബ്റോയി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിമാനസൗകര്യമില്ലായ്മയും മികച്ച ഹോട്ടല് ശൃംഖലകളുടെ അഭാവവും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സാധ്യതകള്ക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിക്കുന്നു. ഇത് സന്ദര്ശകരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആഗോള പ്രധാന്യത്തിനിടയിലും സഞ്ചാരികള് കുറയാന് കാരണമിതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കിഴക്കന് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വികസനം പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും കൃത്യമായി രാജ്യാന്തര ആഭ്യന്തര വിമാന സര്വീസുകള് ഇല്ലാത്തത് പോരായ്മയാണ്. കൃത്യമായ വിമാന സര്വീസുകള് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സഞ്ചാരികള്ക്ക് റോഡ് മാര്ഗം സുപ്രധാന ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളായ കുശിനഗര്, സാരാനാഥ്, ശ്രവസ്തി തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് എത്തേണ്ടി വരുന്നു.
- ഹോട്ടലുകളുടെ അപര്യാപ്തതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ സഞ്ചാരികള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ളവ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാന് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.