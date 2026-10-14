അപകടം തുടര്ക്കഥയാകുന്നു; തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് വിലക്ക്
തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണം. നടപടി അപകടങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ. അഡ്വഞ്ചര് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് പ്രവര്ത്തനവും നിരോധിച്ചതായി കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
Published : October 14, 2026 at 6:37 PM IST
ഇടുക്കി: ഉടുമ്പൻചോലയിലെ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. സഞ്ചാരികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര് ഡോ.ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാരുടെ റിപ്പോർട്ട് കണക്കിലെടുത്താണ് കലക്ടര് സ്ഥലത്ത് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയത്.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം പൂർണമായും നിരോധിക്കണമെന്നുമാണ് ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാര് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ജലത്തിന്റെ ആഴം, ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി, പാറക്കെട്ടുകളുടെ സ്വഭാവം, വെള്ളത്തിനടിയിലെ അപകട സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ, പ്രവേശന നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, അപകട സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും നിലവിലില്ല.
അതിനാൽ അപകട സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്ത വിനോദ സഞ്ചാരികളും പൊതുജനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജീവഹാനിക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നായിരുന്നു തഹസിൽദാരുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ കലക്ടറുടെ നടപടി.
റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും അപകട സാധ്യതയുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതും അവിടെ വിനോദത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് കലക്ടർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അശ്വിൻ ഉൾപ്പടെ ഇതുവരെ 13ലധികം പേരാണ് തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അഡ്വഞ്ചര് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് പ്രവര്ത്തനം നിരോധിച്ചു
പള്ളിവാസല് തട്ടാത്തിമുക്കിൽ 'ക്ലൗഡ് ഡെക്ക്' എന്ന പേരില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചര് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് പ്രവര്ത്തനം നിരോധിച്ചതായും ജില്ലാ കലക്ടര് ഡോ. ദിനേശന് ചെറുവാട്ട് അറിയിച്ചു. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സമീപത്തെ വൈദ്യുതി ലൈനില് തട്ടിയതായി ദേവികുളം സബ് കലക്ടര് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
കാറ്റിന്റെ ദിശയിലും വേഗത്തിലുമുള്ള വ്യതിയാനം മൂലം ബലൂണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി ലൈനുമായി സമ്പര്ക്കത്തില് വരുന്നതും വൈദ്യുതാഘാതം, തീപിടിത്തം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര അപകടങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. ഇത് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് പ്രവർത്തനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
തൂവല് പൊഴിയും പോലെ തൂവല് വെള്ളച്ചാട്ടം
ഇടുക്കിയിലെ നെടുംകണ്ടത്തെ ഈട്ടിതോപ്പിലാണ് തൂവല് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പേരുപോലെ തന്നെ തൂവൽ പൊഴിക്കും പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും. പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന പാല് പോലുള്ള ജലകണങ്ങൾ. മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവനായും ആസ്വദിക്കാം.
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മുകളിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പാലൊഴുകി വരുന്ന പോലെയും അതേസമയം താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി ഒഴുകി വരുന്ന തൂവലുകളെ പോലെയും തോന്നാം. ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ചെറിയ അരുവി പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി രൗദ്രഭാവത്തോടെയാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ശക്തിയായി താഴേക്ക് പതിച്ച് ചിതറി തെറിച്ച് ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ ഏറെ മനോഹരമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കൗതുക കാഴ്ച തന്നെയാണ് സഞ്ചാരികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നതും.
ചെങ്കുത്തായ പാറക്കെട്ടിനെ കീഴടക്കി ആർത്തുല്ലസിച്ചു പതിക്കുന്ന ജലകണങ്ങൾ കാണാൻ സുന്ദരിയാണെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടം അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ബാരിക്കേഡുകളെങ്കിലും നിർമിക്കണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
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