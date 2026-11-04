തോമസ് കുക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച നേട്ടം; യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ 30 ശതമാനം വർധന
ഉയർന്ന വിമാന നിരക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്ബൗണ്ട് യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ 30 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്
Published : November 4, 2026 at 9:44 AM IST
മുംബൈ: രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ട്രാവൽ ബിസിനസിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ യാത്രാ സേവന ദാതാക്കളായ തോമസ് കുക്ക് ഇന്ത്യ. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഫോർവേഡ് ബുക്കിങ്ങുകളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായതായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ മഹേഷ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം മുൻ പാദത്തിലുണ്ടായ തിരിച്ചടികളെ മറികടന്ന് ഇൻബൗണ്ട് ബിസിനസിലും കമ്പനി തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലാണ്.
വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവിനെ തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 23 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 53.7 കോടി രൂപയാണ് രണ്ടാം പാദത്തിലെ അറ്റാദായം. അതേസമയം, വിദേശനാണ്യ വിനിമയം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ 21 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി. യാത്രാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, നികുതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭം മുൻ വർഷത്തെ 845 ദശലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 848 ദശലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നു. 20,030 ദശലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം പാദത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം. പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 21 ശതമാനത്തിൻ്റെയും, ഇ.ബി.ഐ.ടി നിരക്കിൽ 10 ശതമാനത്തിൻ്റെയും വളർച്ച നേടാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു.
യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ വൻ കുതിപ്പ്
ഉയർന്ന വിമാന നിരക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്ബൗണ്ട് യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ 30 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യൻ പാക്കേജുകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകൾ വർധിച്ചതോടെ കോർപറേറ്റ് യാത്രാ വിഭാഗത്തിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം പ്രകടമായി.
ആഭ്യന്തര, ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന വളർച്ചാ സ്രോതസ്സുകൾ. വിമാന, വിമാന ഇതര വോളിയം 18.15 ശതമാനം വർധിച്ചു. ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രകളിൽ 22.7 ശതമാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യാന്തര യാത്രകളിൽ 15.26 ശതമാനത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുണ്ടായി. ഹോട്ടൽ ഇടപാടുകളിൽ 36.5 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ഹോട്ടൽ വോളിയം 81.83 ശതമാനമായി കുതിച്ചുയർന്നു.
പുതിയ പാക്കേജുകളും വിപുലീകരണവും
മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇൻസെൻ്റീവുകൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ 50 മുതൽ 7,000 വരെ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന 176 ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് കമ്പനി കൈകാര്യം ചെയ്തത്. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ 7,000 പ്രതിനിധികൾക്കായി ബാങ്കോക്കിൽ എസ്.ഒ.ടി.സി പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഡംബര ട്രെയിൻ യാത്രകളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു.
അൻ്റാർട്ടിക്ക, ആർട്ടിക്, മെഡിറ്ററേനിയൻ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രൂയിസ് പാക്കേജുകളും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കും മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഭൂട്ടാനിലേക്കും പ്രത്യേക ചാർട്ടർ വിമാന സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അബുദബി സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് യോഗ്യരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ യു.എ.ഇ എൻട്രി വിസയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം
സീത നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് സർവീസസ് 16 ശതമാനം വളർച്ച നേടി. യുകെ, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, പോർച്ചുഗൽ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസാണ് ഇതിന് കരുത്തായത്. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം വിദേശ വരുമാനത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി.
സ്റ്റെർലിങ് ഹോളിഡേയ്സ്, നേച്ചർ ട്രെയിൽസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന തോമസ് കുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിസിനസ് പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 21 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 1,259 ദശലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ വരുമാനം. ജഗ്ദൽപൂർ, സത്താൽ, ആഗ്ര, വാരണാസി, കോർബെറ്റ്, തഡോബ, ജവായ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏഴ് പുതിയ റിസോർട്ടുകൾ തുറന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ എണ്ണം 83 ആയി ഉയർന്നു. നേച്ചർ ട്രെയിൽസ് അവരുടെ റിസോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്ന് ആറായി ഉയർത്തി.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് യാത്രാ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് സംവിധാനമായ ഡൈനാപാക്ക് കമ്പനി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പുറമെ ബെംഗളൂരു, ഗോരഖ്പൂർ, അഹമ്മദാബാദ്, ചെന്നൈ, തിരുപ്പതി, ജംഷഡ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആറ് പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും തുറന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്ന് തോമസ് കുക്ക് ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ മഹേഷ് അയ്യർ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന വിമാന നിരക്കുകൾക്കിടയിലും യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ 30 ശതമാനം വളർച്ച നേടാനായത് വരും പാദങ്ങളിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: യുഎഇയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഈ സാധനങ്ങൾ കൈയിലുണ്ടോ? കനത്ത പിഴയും നാടുകടത്തലും ഉറപ്പ്