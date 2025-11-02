ETV Bharat / travel-and-food

ഏലമല കാട്ടിലൊളിപ്പിച്ച വിസ്‌മയം; അത്രമേൽ സുന്ദരിയായി പാറക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം

പെരിയാറിനെ തേടി കാടായ കാടും, കുന്നായ കുന്നുമെല്ലാം കടന്ന് വരുന്ന അരുവികള്‍ക്കും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ക്കും മൊഞ്ച് അൽപം കൂടുതൽ തന്നെയാണ്.

Parakkuzhi Waterfall Parakkuzhi Waterfall Idukki The Hidden Gem of Parakkuzhi Idukki Hiden Waterfall
Discover the Hidden Gem Experience the Peaceful Beauty of Parakkuzhi Waterfall (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 1:30 PM IST

ഇടുക്കി: കാടും മേടും കുന്നിൻ ചെരുവുകളുമെല്ലാകൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇടുക്കി. തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, മലനിരകൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഹൈക്കിംഗ് ടൂറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട മനോഹരമായ ഒരു ഹിൽസ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ്. അതിൽ തന്നെ പെരിയാറിനെ സുന്ദരിയാക്കുന്ന അരുവികളും കൈവഴികളുമെല്ലാം ഇടുക്കിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാകും. അത്രമേൽ സുന്ദരിയാണ് പെരിയാറും കൂട്ടരായ കൈവഴികളും.

പെരിയാറിനെ തേടി കാടായ കാടും, കുന്നായ കുന്നുമെല്ലാം കടന്ന് വരുന്ന അരുവികള്‍ക്കും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ക്കും മൊഞ്ച് അൽപം കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ആർക്കും അധികം അറിയാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് മുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിനടുത്ത്. ഏലമല കാടിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുന്ദരിയായ പാറകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം.

ഇടുക്കിയുടെ കുട്ടനാടയ മുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പാറകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വശ്യത അൽപം കൂടുതലാണ്. 350 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും പാറകളിൽ തട്ടി ചിന്നി ചിതറി ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് കാഴ്‌ച. ഏലമല കാടിനുള്ളിൽ ഉപ്പാർ തോട്ടിലാണ് ഈ നയന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇടുക്കിയുടെ കുട്ടനാടും വെള്ളച്ചാട്ടവും

മുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിനോട് ചേർന്ന് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ജലപാതം ഉള്ളത്. ഇരു വശങ്ങളും ഏലക്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വഴികൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

''നാട്ടുകാരനായ എനിക്ക് പോലും ഈ അടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം ഉള്ള കാര്യം അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അധികൃതരും പഞ്ചായത്തും ഇടപെട്ട് കൂടുതൽ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേയ്‌ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്'' - പ്രദേശവാസിയായ ജോഷി ജോയ്‌ പറയുന്നു.

മൺസൂൺ കാലത്തും തുലാവർഷ മഴയിലുമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണ സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ജൂൺ മുതൽ ജനുവരി വരെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം സജീവമാക്കുന്നത്. ദേവികുളം സീതാ ദേവി തടാകത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന വെള്ളം ചിന്നക്കനാൽ പവർ ഹൗസ് വെള്ളച്ചാട്ടവും കടന്നാണ് മുട്ടുകാട് പാറകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പാറ കുഴിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാലാകാം പഴമക്കാർ പാറകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നത്.

ചിന്നക്കനാലിലെ പെരിയകനാലിൽ നിന്നും രാജാക്കാട് രാജകുമാരി ഭഗത്ത് നിന്നും മുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. പാടശേഖരത്തിലൂടെയും ഏലത്തോട്ടത്തിലൂടെയും 500 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ നയന മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏറ്റെടുത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കിയാൽ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ടുറിസം മാപ്പിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ചാർത്താം.

