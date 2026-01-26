ETV Bharat / travel-and-food

നെറ്റിസണ്‍സിനെ കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തിയ 'ദി നിഹിലിസ്റ്റ് പെൻഗ്വിൻ'; ഒറ്റയ്‌ക്ക് നടന്ന പെൻഗ്വിന് പിന്നീടെന്ത് സംഭവിച്ചു?

എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇത്രയ്‌ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം. ഇതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്...

Viral Penguin Werner Herzog Embrace the penguin penguin
The nihilist penguin (@instagram)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ൻസ്റ്റ്ഗ്രാം തുറന്നാൽ മുഴുവൻ നിഹിലിസ്റ്റ് പെൻഗ്വിൻ അഥവാ എംബ്രൈസ്‌ഡ് പെൻഗ്വിൻ ആണ് ചർച്ചാ വിഷയം. കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോയ ആ പെൻഗ്വിന് പിന്നീടെന്ത് സംഭവിച്ചു... എങ്ങോട്ടേയ്ക്കാ‌ണ് അത് പോയത് എന്നിങ്ങനെ പെൻഗ്വിനെ അന്വേഷിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറയെ. വെർണർ ഹെർസോഗിൻ്റെ 2007 ലെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയായ എൻകൗണ്ടേഴ്‌സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലെ ഏതാനും സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നീ പെൻഗ്വിനെ കാണാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും ഫീഡിൽ ഇടം പിടിച്ച റീൽ ആണ് പല തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 20 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി വൈറലായിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു അതിശയോക്തി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒഫിഷ്യൽ ഹാൻഡിലിലും ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കൂടാതെ ലോകത്തുള്ള മിക്ക സെലിബ്രിറ്റികളും ഈ വീഡിയെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

VIRAL PENGUIN WERNER HERZOG EMBRACE THE PENGUIN PENGUIN
The 'Nihilist penguin' meme reached a wider audience after the White House shared an AI-generated image of US President Donald Trump walking beside a penguin carrying an American flag (@Instagram/WhiteHouse)

എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇത്രയ്‌ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം. ഇതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. അൻ്റാർട്ടിക്കയിൽ വെർണർ ഹെർസോഗ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോളനി ഓഫ് പെൻഗ്വിൻസിനെ കണാനിടയായി. കൂറെ പെൻഗ്വിനുകള്‍ നടന്ന് വരികയാണ്. ആഹാരത്തിനൊ മെച്ചപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയോ തേടി അവർ സമുദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ പെൻഗ്വിൻ മാത്രം കൂട്ടം തെറ്റി എതിർ ദിശയിൽ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് കാണാം. അത് അൽപം ദുരം നടന്ന് നീങ്ങുന്നതും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയ ശേഷം ഏകദേശം 700 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുന്നതും കാണാം. ആ ഭാഗത്ത് അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ ഒരൊറ്റ പെൻഗ്വിൻ മാത്രം കൂട്ടം തെറ്റി നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ്.

അവിടെ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അത് പിന്നോട്ടില്ലാതെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ വെറലായതിന് പിന്നാലെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തെറ്റായ ദിശയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ... എന്നാൽ അത് നടന്ന് നീങ്ങിയത് വ്യക്തമായ നിശ്ചയത്തോടെ എന്നതാണ് സത്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയ ശേഷവും വീണ്ടും എതിർ ദിശയിൽ അത് നടന്ന് നീങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നെറ്റിസണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലർ പറയുന്നത് ആ പെൻഗ്വിന് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങള്‍ക്കും വിഷാദം ബാധിക്കുമെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നത് അധികമാരും സഞ്ചരിക്കാത്ത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിരുന്നു ആ പെൻഗ്വിൻ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന്.

മറ്റൊന്ന് ഒറ്റപ്പെടലാണ്... കൂട്ടത്തിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടാത്തതിനാലാകും അത് മാറി സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന്. മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നത് ആ യാത്രയിൽ ചിലപ്പോള്‍ അതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം... എന്നാലും തൻ്റെ ശരികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പെൻഗ്വിനാണ് അതെന്നാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട പെൻഗ്വിനുകള്‍ നമുക്കിടയിലുമുണ്ട്. അവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.

Also Read: ലിംഗ വേര്‍തിരിവുകള്‍ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ്; ഷിംലയുടെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വനിതകള്‍

TAGGED:

VIRAL PENGUIN
WERNER HERZOG
EMBRACE THE PENGUIN
PENGUIN
THE NIHILIST PENGUIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.