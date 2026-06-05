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മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് കമ്പത്തെ ‘മിനി മുല്ലപ്പെരിയാർ’; മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലെ വിസ്‌മയം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു

ഒരു ജനതയുടെ ജീവരേഖയായി മാറിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചരിത്രവും അത് നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ ജോൺ പെന്നി ക്വിക്ക് നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അത്ഭുതക്കാഴ്‌ച ഇവിടെ പുനർസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്

MULLAPERIYAR JOHN PENNYCUICK TAMILNADU KERALA TOURISM
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമിതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 9:09 PM IST

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ഇടുക്കി: തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പത്ത് പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വിസ്‌മയം കൂടി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ തനിമയാർന്ന ഒരു മാതൃക. കേവലമൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി, ഒരു ജനതയുടെ ജീവരേഖയായി മാറിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചരിത്രവും അത് നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ ജോൺ പെന്നി ക്വിക്ക് നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അത്ഭുതക്കാഴ്‌ച ഇവിടെ പുനർസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഗവേഷകർക്കും ചരിത്രാന്വേഷികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ യും ജോൺ പെന്നി ക്വിക്കിൻ്റെയും മാതൃക (ETV Bharat)

വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് ഹരിതാഭയിലേക്ക്

കമ്പത്തെ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ്. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വറ്റി വരണ്ടുകിടന്ന തമിഴ്‌നാടൻ ഗ്രാമങ്ങളും, കുടിവെള്ളത്തിനായി വലഞ്ഞ അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ ജീവിതവും വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ജനത അനുഭവിച്ച കഠിനമായ വരൾച്ചയുടെ തീക്ഷ്‌ണത സന്ദർശകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.

ജോൺ പെന്നി ക്വിക്കിൻ്റെ പ്രതിമയും പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളും

കവാടം കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ണിലുടക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ശിൽപിയായ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനിയർ ജോൺ പെന്നി ക്വിക്കിൻ്റെ കൂറ്റൻ പ്രതിമയാണ്. സ്വന്തം സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റും ജനങ്ങൾക്കായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച പെന്നി ക്വിക്കിനോടുള്ള തമിഴ് ജനതയുടെ ആദരവാണ് ഈ പ്രതിമ.

MULLAPERIYAR JOHN PENNYCUICK TAMILNADU KERALA TOURISM
മിനി മുല്ലപ്പെരിയാർ (ETV Bharat)

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ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലായാണ് യഥാർത്ഥ അണക്കെട്ടിനെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ മാതൃക നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.അണക്കെട്ടിൻ്റെ മറുവശത്തായി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളുടെ മാതൃകയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഒരു കാഴ്‌ച എന്നതിനപ്പുറം അണക്കെട്ടിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരം

അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാലഘട്ടത്തിൽ (1887-1895) പകർത്തിയ വളരെ അപൂർവ്വമായ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരവും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാടും മലയും നിറഞ്ഞ പെരിയാറ്റിൽ അക്കാലത്ത് എത്രത്തോളം ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട് പണിതുയർത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ.

MULLAPERIYAR JOHN PENNYCUICK TAMILNADU KERALA TOURISM
മിനി മുല്ലപ്പെരിയാർ (ETV Bharat)

കാർഷിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ മാതൃകയുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണം. പച്ചപ്പണിഞ്ഞ തമിഴ്‌നാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ, സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന വിവിധ കൃഷികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ മനോഹരമായി പുനർസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

MULLAPERIYAR JOHN PENNYCUICK TAMILNADU KERALA TOURISM
മിനി മുല്ലപ്പെരിയാർ (ETV Bharat)

മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും വരുംതലമുറകളിലേക്ക് കൃത്യമായി പകർന്നു നൽകാൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനൊപ്പം ചരിത്രപഠനവും സാധ്യമാകുന്ന ഈ 'മിനി മുല്ലപ്പെരിയാർ' വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വഴിമാറിയ ചരിത്രവും ഒഴുകിയെത്തിയ ജലസമൃദ്ധിയും നേരിട്ടറിയാൻ നിരവധിപ്പേരാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പത്തെ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.

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TAGGED:

MULLAPERIYAR
JOHN PENNYCUICK
TAMILNADU
KERALA TOURISM
MINI MULLAPERIYAR IN KAMBAM

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