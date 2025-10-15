ETV Bharat / travel-and-food

പ്രായത്തെ തോല്‍പിച്ച് യാത്രയെ പ്രണയിച്ചവര്‍; ഇത് സരോജിനിയുടെയും പത്മാവതിയുടെയും ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ

തൻ്റെ പെൻഷൻ കാശും മക്കൾ തരുന്ന സഹായവുമാണ് യാത്ര പോകാൻ കരുത്തായത് എന്നാണ് സരോജിനി പറയുന്നു.. ഇതുവരെ ഇരുവരും കണ്ടു തീർത്തത് വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ 13 ഓളം സ്ഥലങ്ങളാണ്...

TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
Sarojini and Padmavathi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ഇത് കണ്ണൂർ മാതമംഗലം സ്വദേശിനി സരോജിനിയും സുഹൃത്തായ പത്മാവതിയും. രണ്ടു പേരുടെയും പ്രായം 72. തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇരുന്ന് യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നതിനിടെ അവർ മനസിൽ നിന്ന് വിടാതെ പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ മലേഷ്യയുടെയും ഹൈദരാബാദ് ഫിലിം സിറ്റിയുടേതുമാണ്.

ഇരുവരും ഇതുവരെ കണ്ടു തീർത്തത് വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ 13 ഓളം സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവ് നാരായണൻ 37 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് സരോജിനിയെ തനിച്ചാക്കി യാത്രയായത്. രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരു പെണ്ണും ഉൾപ്പെടുന്ന തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഒപ്പമായി സരോജിനിയുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം.

സരോജിനിയും പത്മാവതിയും (ETV Bharat)

പേരക്കുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായതോടെ യാത്രകൾ എന്ന സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് പതിയെ കാലെടുത്തു വച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2010 ലാണ് സരോജിനി യാത്രകൾക്ക് പിറകെ പോയത്. അതിനായി കൂടെ കൂട്ടിയത് ഉറ്റ സുഹൃത്തായ പത്മാവതിയേയും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

തൻ്റെ പെൻഷൻ കാശും മക്കൾ തരുന്ന സഹായവുമാണ് യാത്ര പോകാൻ കരുത്തായത് എന്നാണ് സരോജിനി പറയുന്നത്. മലേഷ്യ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാശ്‌മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവർ ഇതിനകം കണ്ടുതീർത്തു. "ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് മലേഷ്യ യാത്രയും ഹൈദരാബാദ് ഫിലിം സിറ്റി യാത്രയും" സരോജിനി പറഞ്ഞു.

പത്മാവതിയെന്ന കൂട്ട്

TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

പ്രായത്തിലും മക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും സരോജിനിയും പത്മാവാതിയും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. സരോജിനിയെ പോലെ പത്മാവതിക്കും വയസ് 72 ആണ്. രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളും ഒരു മകളുമാണ് ഉള്ളത്. മക്കളുടെ കൂടെ ഗൾഫ് നാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയത് സരോജിനിയുടെ കൂടെ പോയപ്പോഴാണെന്ന് പത്മാവതി പറയുന്നു.

TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)
TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

9 വർഷം മുമ്പാണ് ഭർത്താവ് കരുണാകരൻ പത്മാവതിയെ വിട്ടുപിരിയുന്നത്. പിന്നീട് മക്കൾക്ക് ഒപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നീട് നാട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ യാത്രയെ കൂട്ട് പിടിച്ചത്.
യാത്രക്കായി നാലോളം യാത്ര ഏജൻസികളേയും ഇവർ കണ്ടെത്തി.

TRAVEL kannur natives journey story successful travel story aged women travel story
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)
JOURNEY TRAVEL TRAVELLER TOUR JOURNEY OF SAROJINI AND PADMAVATHI
യാത്രകളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

സദാശിവം, കാർത്തിക, സവാരി, അമ്പാടി തുടങ്ങിയ ടൂറിസം ട്രാവൽ ഏജൻസികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഇരുവരുടെയും യാത്രകൾ അത്രയും. യാത്രയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും ഇവരിലൂടെയാണ് ഇരുവരും അറിയുന്നത്. അടുത്ത യാത്ര എവിടേയ്‌ക്കാണ് എന്നത് പോലും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഏജൻസികൾ പുതിയ യാത്ര ചാർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ ഇവർ മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും.

Also Read: രുചികരമായ സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നൊരു ട്രെയിൻ; നല്‍കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയല്ല, ഇതു സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ 'ലങ്കാർ' പൊതികൾ!

TAGGED:

TRAVEL
KANNUR NATIVES JOURNEY STORY
SUCCESSFUL TRAVEL STORY
AGED WOMEN TRAVEL STORY
JOURNEY OF SAROJINI AND PADMAVATHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.