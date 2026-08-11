കാടിൻ്റെ വന്യതയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര; വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ക്യാമ്പിങ് അനുഭവങ്ങളുമായി 'ടെൻ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ്'
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രകളോടും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തോടുമുള്ള താത്പര്യം വർധിച്ചുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, വന്യമായ പ്രകൃതിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആധികാരിക വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകം
By ANI
Published : August 11, 2026 at 1:02 PM IST
കാടിൻ്റെ വന്യതയിലേക്ക്, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ തൊട്ടറിയുന്ന ദൂരത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയാലോ? രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ കൊടുംവനങ്ങളിലും ദുർഘടമായ മലനിരകളിലും നടത്തിയ സാഹസിക യാത്രകളുടെ നേർചിത്രവുമായി മലയാളിയായ രതീഷ് മേനോൻ്റെ 'ടെൻ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് - വൈൽഡ് ക്യാമ്പിങ് ക്രോണിക്കിൾസ്' (Tents and Trails - Wild Camping Chronicles) എന്ന യാത്രാവിവരണം ബ്ലൂറോസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് പുറത്തിറക്കി.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രകളോടും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തോടുമുള്ള താത്പര്യം വർധിച്ചുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, വന്യമായ പ്രകൃതിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആധികാരിക വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകം. കർണാടക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലും ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലനിരകളിലും നടത്തിയ യാത്രകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രചന.
ആനകൾ, കടുവകൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ, മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളുമായുള്ള യഥാർഥ കൂടിക്കാഴ്ചകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. നാടകീയമായ കഥകൾക്ക് പകരം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും പ്രകൃതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സ്വഭാവവും വെല്ലുവിളികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർഥ അനുഭവങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
സാഹസികതയോടൊപ്പം നിരീക്ഷണാനുഭവങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാനം, വായനക്കാരെ ട്രെക്കിങ് റൂട്ടുകൾക്കും ക്യാമ്പ്സൈറ്റുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കാടിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. നക്ഷത്രനിബിഡമായ ആകാശത്തിനു കീഴിൽ ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുതൽ മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതും മാറുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും വരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഭാവനാത്മകമായി പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. വിദൂര പരിസ്ഥിതികളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രായോഗിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കഥകളാണിത്. അവയെ നിലനിർത്തുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം കാടുകൾ എങ്ങനെ പഠനവിഷയമായി മാറുന്നുവെന്നും രതീഷ് മേനോൻ്റെ 'ടെൻ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് - വൈൽഡ് ക്യാമ്പിങ് ക്രോണിക്കിൾസ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം പ്രതിരോധശേഷിയും മനസ്സമാധാനവും നൽകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. പ്രശസ്ത പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നും വന്യജീവി കഥാകൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട പുസ്തകം, വർധിച്ചുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത ലോകത്ത് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനും അടിവരയിടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങൾ, ടെൻ്റുകൾ, ട്രെയിലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരിക വിവരണങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ പ്രകൃതിദത്ത പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം വളർത്തുകയും പ്രകൃതിയുമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഇടപെടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വ്യക്തവും വിവരണാത്മകവുമായ ശൈലിയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം വന്യജീവികൾ, ഔട്ട്ഡോർ സാഹസികത, ട്രെക്കിങ്, ക്യാമ്പിങ്, പ്രകൃതി എഴുത്ത് എന്നിവയിൽ താത്പര്യമുള്ള വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കും. യഥാർഥ അനുഭവങ്ങളിലുള്ള ഊന്നൽ, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പരമ്പരാഗത യാത്രാഗൈഡുകളിൽ നിന്നും സാങ്കല്പിക സാഹസിക കഥകളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
രചയിതാവ് രതീഷ് മേനോനെക്കുറിച്ച്
'ടെൻ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് - വൈൽഡ് ക്യാമ്പിങ് ക്രോണിക്കിൾസ്' എന്ന യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ രതീഷ് മേനോൻ കൊച്ചിയിലെ സംരംഭകനും സോൾഫുൾ ഹെൽത്ത് ടൂർസിൻ്റെയും സോൾഫുൾ യോഗ അക്കാദമിയുടെയും സ്ഥാപകനുമാണ്. എൻജിനിയറായ അദ്ദേഹം സാഹസിക ടൂറിസം, യോഗ, എഴുത്ത് എന്നിവയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം ഐടി മാനേജ്മെൻ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
യോഗ അധ്യാപകൻ, സൗണ്ട് ഹീലർ, പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഗ്രാഫോളജിസ്റ്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, പര്യവേക്ഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പരിസ്ഥിതി അവബോധം, ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വന്യതയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ബന്ധമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. ബ്ലൂറോസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ഇപ്പോൾ പ്രധാന പുസ്തകശാലകളിലൂടെയും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ലഭ്യമാണ്.
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