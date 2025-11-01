വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റാണോ പ്രശ്നം? ഇന്ത്യന് രൂപ കൊണ്ട് രാജാവിനെപ്പോലെ കറങ്ങാം, സന്ദര്ശിക്കാം ഈയിടങ്ങളിലൂടെ...
ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വിദേശ യാത്രയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില് തെരഞ്ഞെടുക്കാന് നിരവധി ഇടങ്ങളുണ്ട്. പാസ്പോര്ട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ സന്ദര്ശിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരോട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാത്രയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും ഇത്തിരി ഗമകേറ്റി പറയുന്ന ഉത്തരമാണിത്. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇത്തരം വിദേശയാത്രകളും മറ്റും പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് ചാർജും മറ്റ് ചെലവുകളും ഓർക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് അങ്ങ് നിർത്തും.
എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കണ്ട. അധിക ചെലവ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഇന്ത്യന് രൂപയ്ക്ക് ഉയര്ന്ന മൂല്യമുളള രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം യാത്ര ചെയ്താൽ കീശ കീറില്ല. പണം ലാഭിക്കാനും യാത്രാ ബജറ്റ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇന്ത്യന് രൂപയ്ക്ക് പ്രാദേശിക കറന്സിയേക്കാള് കൂടുതല് മൂല്യമുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ.
1. ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കന് രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യന് രൂപയേക്കാള് മൂല്യം കുറവാണ്. അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 3.8 ശ്രീലങ്കൻ രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. അതിമനോഹരമായ ബീച്ചുകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും പുരാതന പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു മനോഹര രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക. അമിത ചെലവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആഢംബര റിസോർട്ടുകളിലും വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ ഒന്നായ കാൻഡിയിൽ നിന്ന് എല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന തീവണ്ടിയിൽ കയറാനും മറക്കണ്ട.
2. നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ. ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 1.6 നേപ്പാൾ രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വർണാഭമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും ട്രെക്കിങ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എവറസ്റ്റ് ഉള്പ്പടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ കൊടുമുടികളില് എട്ടെണ്ണവും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു പാസ്പോര്ട്ട് പോലുമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം.
3. ഇന്തോനേഷ്യ 17,000ത്തിലധികം ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. ഇന്തോനേഷ്യയില് നമ്മുടെ ഒരു രൂപയുടെ മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് 185.59 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ജക്കാർത്ത, ബാലി, സുരബയ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവർ തീർച്ചയായും ഓൾ ഇന്തൊനീഷ്യ അറൈവൽ കാർഡ് കൈയിൽ കരുതേണ്ടതാണ്.
4. മ്യാൻമർ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 25 മ്യാൻമർ ക്യാറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. ഹോട്ട് എയർ ബലൂണ് സഫാരി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണാനും അധികം ചെലവ് വരില്ല.
5. പരാഗ്വേ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഒരു മനോഹര സ്ഥലമാണ് പരാഗ്വേ. ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 89 പരാഗ്വേൻ ഗ്വാറാനികൾക്ക് തുല്യമാണ്. തലസ്ഥാന നഗരമായ അസുൻസിയോൺ അതിൻ്റെ കൊളോണിയൽ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. അതേസമയം സമീപത്തുള്ള ഇഗ്വാസു വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയം തന്നെയാണ്.
6. കംബോഡിയ കംബോഡിയന് റിയലിന് താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞ മൂല്യമായതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും താമസിക്കാനും ചെലവ് കുറവാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 49 കംബോഡിയൻ റിയലുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. പ്രശസ്ത അങ്കോർ വാട്ട് ക്ഷേത്രം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സൂര്യോദയം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.
7. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏകദേശം 145 ഉസ്ബെക്ക് സോമുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. വാസ്തുവിദ്യ, ചരിത്രപരമായ കോട്ടകൾ, മനോഹരമായ പാലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഈ രാജ്യം. ബസാറുകൾ, സമർഖണ്ഡ്, ബുഖാറ പോലുള്ള പുരാതന നഗരങ്ങളും ഏവരേയും ആകർഷിക്കും. ബഡ്ജറ്റ് യാത്രയാണ് ലഭ്യമെങ്കിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നല്ലൊരു ചോയിസായിരിക്കും.
8. ഹംഗറി ഹംഗറിയിലും ഫോറിൻ്റിൻ്റെ മൂല്യം കുറവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ അവിടെ 4.45 ഹംഗേറിയന് ഫോറിൻ്റാണ്. ഭക്ഷണവും താമസവും യാത്രയും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും അതിശയകരമായ കാര്യം.
9. ടാൻസാനിയ വൈൾഡ് ലൈഫ് യാത്രയും സഫാരികളുമാണ് താത്പര്യമെങ്കിൽ ടാൻസാനിയ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു രൂപ ഏകദേശം 30 ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിങ്ങിന് തുല്യമാണ്. സെറെൻഗെറ്റി ദേശീയോദ്യാനത്തിനും മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോയ്ക്കും പേരുകേട്ടതാണ് ഈ രാജ്യം.
10. വിയറ്റ്നാം ഇന്ത്യയിലെ 1 രൂപ എന്നുപറയുന്നത് 299.97 വിയറ്റ്നാമി ഡോങ് ആണ്. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ നഗരങ്ങളും മനോഹരമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ട വിയറ്റ്നാമിലേയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിരവധിയാളുകളാണ് എത്തുന്നത്.
