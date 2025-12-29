'എരി'പൊരിയൻ ന്യൂ ഇയർ; പാർട്ടിയ്ക്ക് ഇനി ഇവനാണ് താരം, അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും വരെ കിടിലൻ കോമ്പോ
വെള്ളയപ്പം, ഇടിയപ്പം, പത്തിരി, ബിരിയാണി, ചോറ് എന്നിങ്ങനെ ഏത് വിഭവത്തിൻ്റെ കൂടെയും മാച്ചാകുന്ന കാന്താരി ചിക്കൻ ഉലർത്ത് റെസിപ്പിയിതാ...
Published : December 29, 2025 at 1:24 PM IST
ഈ ന്യൂ ഇയറിന് നോർമല് ചിക്കൻ കറി പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ. റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും സത്കാര വിരുന്നുകളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്താരി ചിക്കൻ ഉലർത്ത് തയ്യാറാക്കാം. പലഹാരത്തിനൊപ്പവും ഊണിനൊപ്പവും അടിപൊളി രുചിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന കാന്താരി ചിക്കൻ ഉലർത്ത് റെസിപ്പി ഇതാ.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
കാന്താരി മുളക് - 20 എണ്ണം
പെരുംജീരകം - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
കുരുമുളക് - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
കറുവപ്പട്ട - 1 എണ്ണം (ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തില്)
ഏലയ്ക്ക - 6 എണ്ണം
തക്കോലം - 1 എണ്ണം
ഉണക്ക മല്ലി - 4 ടേബിൾസ്പൂൺ
വറ്റൽ മുളക് - 3 എണ്ണം
ചിക്കൻ - 1 കിലോ, ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
വെളിച്ചെണ്ണ - 1/4 കപ്പ്, (നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ)
സവാള - 3 എണ്ണം (അരിഞ്ഞത്)
ഇഞ്ചി (അരിഞ്ഞത്) - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
വെളുത്തുള്ളി (അരിഞ്ഞത്) - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
പച്ചമുളക് - 3 എണ്ണം
തക്കാളി - 1
മഞ്ഞൾ പൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ
കറിവേപ്പില - 2 തണ്ട്
നാരങ്ങ - ചെറുത് 1
നെയ്യ് - 3
വെള്ളം, ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
പെരുംജീരകം, കുരുമുളക്, കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക, തക്കോലം, ഉണക്ക മല്ലി എന്നിവ ചെറിയ ചൂടിൽ വറുത്തെടുക്കാം. സുഗന്ധം പുറത്തേക്കു വരുന്നതുവരെ വറുത്തുക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അധികം മൂത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ധാരാളം കാന്താരിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉണ്ടാകും.
ഒരു വലിയ കറി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല കുഴിയുള്ള പാൻ എടുക്കുക. കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ചൂടാക്കി അരിഞ്ഞു വച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തു വഴറ്റുക. നിറം മാറി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞുവച്ച സവാള (ചെറിയ ഉള്ളിയോ ആകാം) ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റുക. ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ചേർത്തും സവാള വേവിച്ചെടുക്കുകയും ആകാം. സവാളയുടെ പച്ചമണം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ച മുളകും തക്കാളിയും ചേർക്കുക. തക്കാളി നന്നായി വേവുന്നതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല വറുത്തു പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയ ശേഷം മസാലയിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്നു ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നന്നായി മസാല പുരളും.
ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മസാലയെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരും. കാന്താരി മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ച ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിലിട്ട കാന്താരി ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കിയ ശേഷം മൂടിവച്ചു ഒന്നുകൂടെ മൂപ്പിക്കുക.
ഇപ്പോൾ മസാലയും കാന്താരിയും നാരങ്ങാ നീരും എല്ലാം കറിയിൽ ചേർന്ന് നല്ലൊരു മണം വന്നുതുടങ്ങും. ഇതിലേയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തു കൊടുക്കുക. രുചിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതോടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഉലർത്ത് റെഡിയായി. ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കി വച്ച് ചൂടാറിയ ശേഷം കഴിക്കാം.
